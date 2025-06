Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291e8afa-958d-412f-a17e-2cfc07b6fc48","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A volt külügyminiszter arról is beszélt egy interjúban, hogy nem számít fia bocsánatkérésére.","shortLead":"A volt külügyminiszter arról is beszélt egy interjúban, hogy nem számít fia bocsánatkérésére.","id":"20250604_jeszenszky-geza-kalapacs-tamadas-koponyamutet-jeszenszky-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/291e8afa-958d-412f-a17e-2cfc07b6fc48.jpg","index":0,"item":"74dbe705-b9ac-4866-98bc-989328f8e201","keywords":null,"link":"/elet/20250604_jeszenszky-geza-kalapacs-tamadas-koponyamutet-jeszenszky-zsolt","timestamp":"2025. június. 04. 18:55","title":"Ki kellett műteni egy darabot Jeszenszky Géza koponyájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics bocsánatkérést vár Lázártól, a luxizás pedig szerinte árt a Fidesznek. Sőt: nem ért egyet a 2025-ös 1%-ok elvonásának ötletével sem. ","shortLead":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics...","id":"20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"bc522115-96c9-4ce2-acb5-83c95643e0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 07:19","title":"Navracsics Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy Ferrarit vagy vadászkastélyt vegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három éven át nem buktak le. ","shortLead":"Három éven át nem buktak le. ","id":"20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3.jpg","index":0,"item":"98b6bec4-cacc-4c85-9f0f-b30dbdd90de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","timestamp":"2025. június. 05. 16:02","title":"Kiderült, hogyan loptak ki ezer darab motort egy Kia-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van az eszközön, amikor kiveszi a csomagból. ","shortLead":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van...","id":"20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"1b27a9d0-f009-4d05-94cd-8e5edb00d1aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","timestamp":"2025. június. 06. 11:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: milliókat érint egy veszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad eredményt a lehetséges betegségekre vonatkozóan.","shortLead":"Siddarth Nandyala alkalmazása a mesterséges intelligencia segítségével hallgatja meg az ember szívverését, majd ad...","id":"20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9.jpg","index":0,"item":"ac81778d-dbed-4d6a-b5b9-18cd822da51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_szivbetegseg-szivproblema-diagnosztizalasa-circadian-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 05. 17:03","title":"Olyan alkalmazást tett le az asztalra egy 14 éves fiú, ami azonnal jelzi a szívbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint nem „cool” bemutatni, mert lehet békésen is egyet nem érteni.","id":"20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c94037-fd5c-492e-9c34-56e64fb06972.jpg","index":0,"item":"f28f4897-0e26-4d4f-88b3-9fba190fbb2b","keywords":null,"link":"/elet/20250604_orban-rahel-vasvari-vivien-molnar-aron-bemutatas-reakcio","timestamp":"2025. június. 04. 19:38","title":"Orbán Ráhel is beszállt Molnár Áron és Vasvári Vivien csörtéjébe, a színész rögtön válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.","shortLead":"Kétötödük, bár nem sokkal többet. Tízből kilenc viszont azt várja, hogy az állam költsön többet a megújulókra, derül ki...","id":"20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"fdcc103f-1278-4a2c-ac54-ab159a039093","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_felmeres-megujulo-energia-mol-nyrt-napelem-szeleromu-geotermia-biouzemanyagok-zold-hidrogen","timestamp":"2025. június. 05. 18:32","title":"Egész sok magyar fizetne többet a tiszta energiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]