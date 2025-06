Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","shortLead":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","id":"20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"efc6b6d2-4677-4561-babd-4afa414356e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","timestamp":"2025. június. 06. 12:05","title":"A kulisszák mögött már próbálják elsimítani Trump és Musk ellentétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76.jpg","index":0,"item":"52f4572f-bf1a-4679-9feb-78af79310032","keywords":null,"link":"/kkv/20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. június. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Milliárdos színvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már többedik verzióját adják elő a történteknek.","shortLead":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már...","id":"20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc.jpg","index":0,"item":"349ddab0-8ca3-4bf2-8b35-f0873cd6b819","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","timestamp":"2025. június. 05. 12:36","title":"Nem is lelőtték, elütötték – állítja a nyomkövetős farkas megölésével vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt a várttól. A pocsék üzleti eredmények közzétételére megzuhant a cég árfolyama.","shortLead":"A flotta több tucat gépe nem repülhet hajtóműproblémák miatt, pótlásuk miatt a Wizz Air nyeresége messze elmaradt...","id":"20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"e8a50238-07c5-4bc0-b21e-10c4026f9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-Wizz-Air-arfolyama-beleallt-a-foldbe-a-sok-hajtomuproblema-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 14:31","title":"A Wizz Air árfolyama beleállt a földbe a sok hajtóműprobléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","shortLead":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","id":"20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d.jpg","index":0,"item":"764823be-e319-48cb-840d-aef1a265c892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","timestamp":"2025. június. 04. 17:59","title":"Százezer drónt adnak a britek idén Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]