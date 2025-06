Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) januárban kezdte meg a szemaglutid felülvizsgálatát. Ez a hatóanyaga az Ozempic, a Wegovy és a Rybelsus nevű gyógyszereknek, és mint az EMA megállapította, a cukorbetegség elleni, illetve súlycsökkentéshez alkalmazott készítményeket használó emberek körében megnövekedett a kockázata egy olyan ritka szembetegség kialakulásának, amely látásvesztéshez vezethet.

Mint a Politico írja, a NAION (Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy) a szem látóidegének csökkent vérellátása által okozott betegség, és az EMA eredményei szerint a szemaglutid tartalmú gyógyszereket szedők körében minden tízezer emberből legfeljebb egynél jelentkezhet. Hozzátették, az ügynökség szerint a cukorbetegek körében a NAION kialakulásának kockázata kétszeres a gyógyszert nem szedőkhöz képest.

A fentiek tükrében az EMA arra kéri a gyártókat, hogy a betegtájékoztatóban a NAION is szerepeljen, mint nagyon ritkán előforduló mellékhatás. A végleges döntéshez az Európai Bizottság aláírása szükséges.

Közel egy évvel ezelőtt a Harvard Egyetem kutatói is hasonló következtetésre jutottak a szemaglutid hatóanyagot tartalmazó készítményekkel kapcsolatban. Joseph Rizzo, az egyetem egyik munkatársa akkor felhívta a figyelmet, hogy az övék egyfajta alapkutatás, így a jövőben további vizsgálatokat kell végezni, hogy pontosabb képet lehessen kapni a gyógyszerek hatásáról.

Hozzá kell tenni, az eredetileg a cukorbetegség kezelésére szánt készítmények lehetnek azért kedvezői hatásai is, egyes kutatások szerint nemcsak a fogyásban segíthet, de csökkentheti a szívroham kockázatát, sőt, még az öregedést is késleltetheti. Persze fontos, hogy ezeket a gyógyszereket (is) megbízható módon szerezzék be azok, akiknek szükségük van rá.