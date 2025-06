Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már többedik verzióját adják elő a történteknek.","shortLead":"A védett állat két évvel ezelőtti megölése ügyében kedden tartották az első bírósági tárgyalást, de a vádlottak már...","id":"20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2497302a-e1a6-405b-86db-d1d91a8d64fc.jpg","index":0,"item":"349ddab0-8ca3-4bf2-8b35-f0873cd6b819","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Nem-is-lelottek-elutottek-allitja-a-nyomkovetos-farkas-megolesevel-vadolt-ferfi","timestamp":"2025. június. 05. 12:36","title":"Nem is lelőtték, elütötték – állítja a nyomkövetős farkas megölésével vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3e2ee-7c74-4498-bb9a-1598bf2a01e5","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nagyjából az emberi civilizációval egyidejű a levélváltások története is, ezek többségében az érintettek az épp aktuális ügyes bajos dolgaikat beszélték meg, legyenek azok személyes, vagy országos (azaz politikai) jellegűek. Az alábbiakban öt kevésbé ismert példát mutatunk be, melyek a távoli, illetve a közelmúltból származnak.","shortLead":"Nagyjából az emberi civilizációval egyidejű a levélváltások története is, ezek többségében az érintettek az épp...","id":"20250605_levelvaltasok-tortenelem-magyar-peter-meszaros-lorinc-horvath-mihaly-rettegett-ivan-andrassy-gyula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3e2ee-7c74-4498-bb9a-1598bf2a01e5.jpg","index":0,"item":"de2d7cd5-460c-4a12-9298-48b721071046","keywords":null,"link":"/360/20250605_levelvaltasok-tortenelem-magyar-peter-meszaros-lorinc-horvath-mihaly-rettegett-ivan-andrassy-gyula","timestamp":"2025. június. 05. 19:30","title":"Az obszcén ugratástól a kimért udvariasságig: Magyarnak és Mészárosnak volt honnan példát venni az üzengetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Friedrich Merz megőrizte higgadtságát, és tovább méltatta az Egyesült Államokat. ","id":"20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3dc10a2-4b1f-4091-afd2-233c155cffd1.jpg","index":0,"item":"0d995c87-b41e-4b09-9372-a7b73541eaca","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_donald-trump-friedrich-merz-d-nap-feher-haz","timestamp":"2025. június. 06. 13:46","title":"„Ez önöknek nem lehetett túl kellemes nap” – Donald Trump ismét magát hozta, amikor vendégül látta a német kancellárt a D-nap évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7beeb89-1f67-4823-899a-a8afe521aee5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Szorít az idő, de az illetékes szervezetek szerint megoldható, hogy ősszel voksolni tudjanak az emberek. ","shortLead":"Szorít az idő, de az illetékes szervezetek szerint megoldható, hogy ősszel voksolni tudjanak az emberek. ","id":"20250606_Hollandiaban-oktober-vegen-tartjak-az-uj-parlamenti-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7beeb89-1f67-4823-899a-a8afe521aee5.jpg","index":0,"item":"27ff35d4-c384-48bd-9080-292a82f8a3be","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Hollandiaban-oktober-vegen-tartjak-az-uj-parlamenti-valasztasokat","timestamp":"2025. június. 06. 16:22","title":"Hollandiában október végén tartják az új parlamenti választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","shortLead":"A jeges eső pedig a termésben okozott károkat. ","id":"20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcf209cb-228f-4ee0-b363-94eb5b0241f5.jpg","index":0,"item":"60226f97-1ce3-46e4-8c53-dce1628a739e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_Eros-viharok-csaptak-Csehorszagra-tobb-ezer-haztartas-maradt-aram-nelkul","timestamp":"2025. június. 06. 18:01","title":"Erős viharok csaptak le Csehországra, több ezer háztartás maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere is fél leülni vitázni Ruszin-Szendi Romulusszal.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere...","id":"20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"e4336d57-3eab-402a-80e2-980bc1d95fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","timestamp":"2025. június. 06. 10:16","title":"Magyar Péter: A világ leggazdagabb miniszterelnöke gyáva kiállni nyílt vitára velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc9e429-2820-4248-9d65-e2fb86cb1205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök visszavonulása óta először szólalt meg. Szerinte jól döntöttek a Demokratikus Koalíció tagjai, amikor Dobrev Klárát választották meg a párt elnökének. ","shortLead":"A volt miniszterelnök visszavonulása óta először szólalt meg. Szerinte jól döntöttek a Demokratikus Koalíció tagjai...","id":"20250606_Megszolalt-Gyurcsany-Ferenc-Sokat-kaptam-a-politikatol-es-sokat-probaltam-adni-a-hazamnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc9e429-2820-4248-9d65-e2fb86cb1205.jpg","index":0,"item":"408329f6-aa26-4a0b-8e7e-6b6650f560ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Megszolalt-Gyurcsany-Ferenc-Sokat-kaptam-a-politikatol-es-sokat-probaltam-adni-a-hazamnak-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 14:44","title":"Videón búcsúzik Gyurcsány Ferenc: Vagyonomat nem gyarapítottam, annak jelentős részét Klárával közösen szép célokra fordítottuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]