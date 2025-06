Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264","c_author":"MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében.","shortLead":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést...","id":"20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264.jpg","index":0,"item":"72d72d67-6079-4f55-a6a6-005fe9cdf1af","keywords":null,"link":"/elet/20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","timestamp":"2025. június. 08. 15:54","title":"A pápa a háború befejezéséről és a családon belüli erőszakról is beszélt pünkösdvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","shortLead":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","id":"20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f.jpg","index":0,"item":"241a4ca1-3f19-4522-802b-5727f2478acf","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","timestamp":"2025. június. 09. 08:15","title":"Telegraph: A szerb-magyar zöldhatáron nem látszik, hogy csökkenne az illegális migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, ami már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, ami már nem...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön neki, bár az édesanyja „mindig lesápad” az újabb híreket hallva – mondta el egy interjúban Kapu Tibor.","shortLead":"A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön...","id":"20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0d9daf-8095-4f6b-b5be-315ce1503532.jpg","index":0,"item":"e144c7f2-1317-400b-8642-7970bb7780c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_Kapu-Tibor-gitarozni-is-fog-az-urallomason-azt-is-elmondta-mit-var-a-legjobban","timestamp":"2025. június. 08. 13:48","title":"Kapu Tibor gitározni is fog az űrállomáson, azt is elmondta, mit vár a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett egy versenytől. Közben nyilvánosságra kerültek egy hitelesnek vélt teszt eredményei.","shortLead":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett...","id":"20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714.jpg","index":0,"item":"46641a3e-e442-4fbb-b0f3-ec406b0e8de4","keywords":null,"link":"/sport/20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Meg tudja-e oldani végérvényesen a Helif-ügyet a sportvilág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","shortLead":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","id":"20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4.jpg","index":0,"item":"27408e21-c580-4140-9109-a3ac957f318e","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","timestamp":"2025. június. 08. 20:10","title":"Magyar Péter dalban üzen „MÁV-os Jánosnak” – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]