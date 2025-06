Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"De nem a jó értelemben. ","shortLead":"De nem a jó értelemben. ","id":"20250611_npr-usa-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"99859211-a64f-477e-ae94-762e05f31f0b","keywords":null,"link":"/360/20250611_npr-usa-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"NPR: Egyre több a hasonlóság Amerika és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és hatótávnövelő funkciós elektromos hajtást.","shortLead":"A középkategóriás szabadidő-autók piacára érkezett Leapmotor C10 a riválisainál olcsóbban kínál tisztán elektromos és...","id":"20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ace57c0-7973-4086-b57a-b4df0f80b503.jpg","index":0,"item":"8c0c304d-411e-4261-8c7b-2a6daf2c2f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_nyomott-ar-950-kilometeres-hatotav-legujabb-kinai-villanyauto-leapmotor-c10-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 07:14","title":"Nyomott ár és akár 950 kilométeres hatótáv: Budapesten ültünk be a legújabb kínai villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","shortLead":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","id":"20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e.jpg","index":0,"item":"877cd391-249a-4e60-82b5-2117e994fafe","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","timestamp":"2025. június. 09. 15:43","title":"Orbán Viktor Franciaországban: Magyarország Brüsszel rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]