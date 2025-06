Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit az Agyarország című számuk felvezetőjeként mondott el a bajai koncertjükön.","shortLead":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit...","id":"20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"333ea745-45f5-482c-a3a7-a9c066f4d721","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","timestamp":"2025. június. 10. 11:46","title":"„Az embereket összehozni akarjuk egymással, nem pedig szétválasztani” – a Tankcsapda is üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. 