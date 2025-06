Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","shortLead":"A feltételezett elkövető testét egy mosdóban találták meg.","id":"20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09eb363c-c6dd-4e5b-82e3-0e87730b8618.jpg","index":0,"item":"113fc06c-2f68-478b-a555-f49fe2a3cd98","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Iskolai-lovoldozes-Grazban","timestamp":"2025. június. 10. 11:09","title":"Tíz halottja van a grazi iskolai lövöldözésnek, az elkövető holttestét is megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyedül a városi buszok terén figyelhető meg a dízel alacsonyabb aránya.","shortLead":"Egyedül a városi buszok terén figyelhető meg a dízel alacsonyabb aránya.","id":"20250611_Birsag-var-a-gyartokra-mert-nem-fogynak-az-e-teherautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"cf4f3127-6dae-49b7-b845-902ae5bd5ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Birsag-var-a-gyartokra-mert-nem-fogynak-az-e-teherautok","timestamp":"2025. június. 11. 07:19","title":"Bírság vár a gyártókra, mert nem fogynak az e-teherautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. 