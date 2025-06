Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","shortLead":"A 87 éves színész haláláig aktív volt, még tavaly is jelent meg új filmje, és épp egy sorozaton dolgozott.","id":"20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4265169-6c50-4d15-86d8-d54e7c1a5305.jpg","index":0,"item":"902acec5-ff99-4a18-b0ac-3dd6a9c02eb8","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Meghalt-a-Szellemirtok-2-es-A-sebhelyesarcu-szinesze-Harris-Yulin","timestamp":"2025. június. 12. 10:09","title":"Meghalt a Szellemirtók 2. és A sebhelyesarcú színésze, Harris Yulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.","shortLead":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után...","id":"20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43.jpg","index":0,"item":"208e5bfa-bb30-46e3-ad9b-b443add8d175","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 11. 05:48","title":"Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","shortLead":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","id":"20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd.jpg","index":0,"item":"700aa2eb-7e1f-4b29-8693-8745912c4172","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","timestamp":"2025. június. 10. 17:25","title":"A székesfehérvári vonalon történtek miatt egyes járatok vonatszámot váltottak, így nem látszódtak a vonatinformációs rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Év elején jelentős átalakuláson esett át a Facebook, valamint a Meta több platformja. Most kiderült, milyen változást jelenthet ez a gyakorlatban.","shortLead":"Év elején jelentős átalakuláson esett át a Facebook, valamint a Meta több platformja. Most kiderült, milyen változást...","id":"20250610_meta-facebook-moderacio-iranyelvek-valtoztatas-eroszakos-tartalmak-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"6358fbf1-2e4c-4a8d-ac1a-88d8ec3e626a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_meta-facebook-moderacio-iranyelvek-valtoztatas-eroszakos-tartalmak-jelentes","timestamp":"2025. június. 10. 16:03","title":"Kilőtt az erőszak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétgyermekes édesanya férje megszólalt arról a férfiről, akit a tragédia miatt letartóztattak. ","shortLead":"A kétgyermekes édesanya férje megszólalt arról a férfiről, akit a tragédia miatt letartóztattak. ","id":"20250610_tiktok-kihivas-meggyujtott-polo-tragedia-tiszasuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"2b9f17e5-950a-420d-9b39-50c723ec6307","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_tiktok-kihivas-meggyujtott-polo-tragedia-tiszasuly","timestamp":"2025. június. 10. 14:29","title":"„Eszes lány volt, pörgős, ambiciózus\" – rokonok segítenek a gyászban a TikTok-kihívás miatt elhunyt nő családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mennyire vehető készpénznek, hogy Orbán és Fico megvétózza az EU újabb oroszellenes szankciócsomagját? Ritkaság, amire a magyar parlament rászánta magát az állampolgárság kérdésében. Kárpátalja valóságos paradicsomnak számít a három éve tartó ukrajnai háborúban. Mit lép Tajvan a kínai fenyegetés ellen? Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Mennyire vehető készpénznek, hogy Orbán és Fico megvétózza az EU újabb oroszellenes szankciócsomagját? Ritkaság, amire...","id":"20250612_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9ce5b41f-fd15-408a-a7c0-85eb874cc0d0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 12. 11:40","title":"Anne Applebaum: Bolsevik és maoista hagyományokat követ Trump forradalma Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz fordulat fenyeget.","shortLead":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz...","id":"20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1.jpg","index":0,"item":"1750a0c6-0f27-4505-b4c7-3ae7f02a2d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 17:59","title":"Ez a magyar polgári demokrácia halálos ítélete, és rajta Orbán Viktor aláírása - ilyen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]