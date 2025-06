Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és a pályafutása során tapasztalt nyomásgyakorlások természetéről is beszélt. ","shortLead":"Az újságíró Veiszer Alinda műsorában idézte fel az azóta megszűnt VS.hu ellehetetlenítésének a történetét és...","id":"20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595ad148-8dbd-4b8f-8a5d-b40d80ee9980.jpg","index":0,"item":"964d08f6-162b-4f09-9c9e-fd47f64de1ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_kerenyi-gyorgy-veiszer-alinda-vs-kossuth-radio-botka-laszlo","timestamp":"2025. június. 14. 09:41","title":"Kerényi György: Száraz Istvánnak megmondtam, hogy nem szólhat bele tartalmi kérdésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 14. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3c6fe8-1520-422c-a2d8-9e79b50aa503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fennakadások vannak az ivóvíz-szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson, a 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett.","shortLead":"Fennakadások vannak az ivóvíz-szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson, a 71-es főúton a forgalmat...","id":"20250615_csotores-balaton-vizhiany-vonyarcvashegy-gyenesfias-keszthely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a3c6fe8-1520-422c-a2d8-9e79b50aa503.jpg","index":0,"item":"b707bf7c-a2ce-4366-b1bd-1c75338341c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_csotores-balaton-vizhiany-vonyarcvashegy-gyenesfias-keszthely","timestamp":"2025. június. 15. 11:52","title":"Csőtörés miatt vízhiány van több Balaton-parti településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora azt valószínűsíti, hogy az iráni rezsim maximális sebességbe kapcsol, hogy mielőbb nukleáris arzenálja legyen, de közben nem provokál ki amerikai válaszcsapást.","shortLead":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora...","id":"20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"ef80fd79-a8f3-41dc-ac4d-3f49cb24196e","keywords":null,"link":"/360/20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 14. 09:09","title":"Bloomberg: Netanjahu hazárdjátékának az lehet a vége, hogy Irán gyorsabban fejleszti ki atombombáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrszázadosként jelentkező csaló a kibervédelem nevében telefonált. ","shortLead":"A rendőrszázadosként jelentkező csaló a kibervédelem nevében telefonált. ","id":"20250615_kollegajat-is-kapcsolta-alrendor-tobbszazezer-forintot-csalt-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"1b902669-a76f-4ec0-82f8-906aa172549c","keywords":null,"link":"/elet/20250615_kollegajat-is-kapcsolta-alrendor-tobbszazezer-forintot-csalt-ki","timestamp":"2025. június. 15. 15:08","title":"Még a kollégáját is kapcsolta az álrendőr, aki több százezer forintot csalt ki egy nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","shortLead":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","id":"20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed.jpg","index":0,"item":"87fa7bfc-d1cc-44f0-89ab-84bd6a9b291b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 14:58","title":"Megvan, hol nyílik a következő Aldi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Újabb, pusztító fejezete nyílt a parajdi sóbánya katasztrófájának a héten: egy felelőtlennek bizonyult döntés nyomán sós víz folyt a Korond-patakon át a Kis-Küküllőbe. A felsőbb szakaszokon óceánokhoz mérhetően vált sóssá a valaha kristálytiszta patak vize, amibe így minden édesvízi élőlény belepusztul. A sós lé a Maroson keresztül várhatóan Magyarországot is eléri. Kérdés, mennyire hígul fel addig, és meddig lesz még utánpótlása. Akár egy évtizedbe is telhet, hogy helyreálljon a Küküllők élővilága.","shortLead":"Újabb, pusztító fejezete nyílt a parajdi sóbánya katasztrófájának a héten: egy felelőtlennek bizonyult döntés nyomán...","id":"20250615_parajdi-sobanya-soomles-okologiai-katasztrofa-termeszetvedelem-erdely-romania-keresztes-lujza-hidrobiologus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d.jpg","index":0,"item":"83b2c0f7-a062-41ec-90b6-94aa22efb11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_parajdi-sobanya-soomles-okologiai-katasztrofa-termeszetvedelem-erdely-romania-keresztes-lujza-hidrobiologus-ebx","timestamp":"2025. június. 15. 10:00","title":"„Ökológiai katasztrófa zajlik a szemünk előtt” – steril csatornává silányítja a Maros mellékfolyóit a parajdi sóbánya vize ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]