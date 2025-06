20 ezer forintból, 3 óra alatt megvan a világ első teljes egészében kinyomtatható mikroszkópja

Minden hozzávalót belekalkulálva, alig került 20 ezer forintnál többe a glasgow-i Strathclyde Egyetemen teljes egészében 3D-nyomtatással készült mikroszkóp, amely a maga nemében az első a világon. Az említett 20 ezer forint körüli összegben egyébként minden benne van, beleértve az alapot adó Raspberry Pi-t, az objektíveket és a kamerát. A kutatók célja az volt, hogy bizonyítsák, a mikroszkópok immár nagy tömegekhez eljuttathatók.

Az előzményekhez tartozik, hogy a Bath-i Egyetem és a Cambridge-i Egyetem kutatói néhány évvel ezelőtt elindították az OpenFlexure projektet, amely nyílt forráskódú tervrajzokat kínál 3D-nyomtatott mikroszkópokhoz. A Glasgow-i Egyetemen működő fő fejlesztőcsoport OpenFlexure mikroszkópjait jelenleg a világ több mint 50 országában használják.

Noha ezek a berendezések jóval olcsóbbak, mint hagyományos társaik, azonban a mikroszkóp speciálisan kialakított üveglencséi gyakran több száz dollárba kerülnek. Azonban a Strathclyde Egyetem csapata korábban már kidolgozta az ilyesfajta lencsék 3D-nyomtatását, és ez vezetett az áttöréshez. Sikerült csökkenteniük az OpenFlexure tervezés összköltségét, és mivel még az átlátszó lencséket is nyomtatják, így ez az első teljesen 3D-nyomtatott mikroszkóp a világon.

Miután optikai minőségű, 3D-nyomtatott lencséket fejlesztettek a kutatók, beprogramoztak egy Mars 3 Pro 3D nyomtatót, hogy fénypolimerizált átlátszó gyantával olyan objektívet készítsen, amely ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint a korábban használt lencsék. A mikroszkóp teljesen működőképesnek bizonyult, miután kinyomtatták és összeszerelték, azonban a tervezők egy lépéssel még tovább mentek, egy boltban vásárolt kamera és egy Raspberry Pi számítógépes processzorral vezérelt fényforrás felszerelésével. A mikroszkóp, még a kiegészítő alkatrészekkel együtt is körülbelül 60 dollárba került, és kevesebb mint három óra alatt elkészült.

A mikroszkóp körülbelül három kilogramm tömegű, így könnyen mozgatható. A rendszert fejlesztő kutatók vérmintát és egérvesemintát tudtak megvizsgálni vele, és olyan anatómiai részleteket láthattak, amelyeket a korábbi Raspberry Pi alapú mikroszkópokkal nem tudtak.

Míg egy ilyen mikroszkóp csak izgalmas játékszer az átlagfelhasználók számára, létfontosságú lehet a kórházak, laboratóriumok, iskolák számára. New magas ára azt is jelenti, hogy a leginkább pénzszűkében lévő szervezetek is beszerezhetnek egy vagy több ilyen berendezést. Az is az eszköz mellett szól, hogy 3D-nyomtató, a szükséges izzószál, áram és internetkapcsolat esetén gyakorlatilag bárhol kinyomtatható. Ez életmentővé teheti vészhelyzetek és katasztrófák esetén.

