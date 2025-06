Szén-dioxid-válság közeleg, már nem kisebb név is aggódik, mint a Seagate

Miközben fantasztikus teljesítmények, innovációk köthetők a mesterséges intelligenciához, aggodalomra is bőven van ok velük kapcsolatban. Olykor a kapcsolódó rendszerek „hallucinálnak”, félrevezetik a felhasználót, és igencsak rossz hatással vannak az amúgy is végtelenül leterhelt környezetre. Nemrég a külső tárolóegységeket, hálózati megoldásokat, szervermeghajtókat gyártó Seagate Technology is felemelte fel a szavát ezzel kapcsolatban.

A gyártó a májusi Computex 2025 kiállításon mutatta be következő generációs tárolási megoldásait, egyúttal viszont kifejezte egyre növekvő aggodalmát is a mesterséges intelligencia technológiai iparra gyakorolt ​​​​hatásával, és azzal kapcsolatban, hogy ez potenciálisan „szén-dioxid-válsághoz” vezethet.

A vállalat előrejelzése szerint a globális adatmennyiség 2023 és 2028 között megháromszorozódik. Számításaik szerint a világ merevlemez-gyártása évi 1–2 zettabájtot képes előállítani (1 zettabájt ezer milliárd gigabájt), miközben a keletkező adatmennyiség már most messze felülmúlja ezt.

A Seagate ezer informatikai szakembert kérdezett meg, és kiderült, hogy 72 százalékuk már használ mesterséges intelligenciát vagy tervezi annak bevezetését. Azoknak a 90 százaléka pedig, akik azt állítják, hogy jelenleg mesterséges intelligenciát használnak, úgy véli, hogy az adattárolás kritikus fontosságú a mesterséges intelligencia teljesítményének javítása szempontjából. A Goldman Sachs Research előrejelzése szerint az adatközpontok globális energiaigénye akár 165 százalékkal is növekedni fog 2030-ra a 2023-as szinthez képest, ami sürgeti a hatékonyságnövelést a teljes tárolási ökoszisztémában.

Az iparági kihívásokra reagálva a Seagate a merevlemezek fejlesztésére összpontosít, azzal érvelve, hogy a HDD-k kisebb szénlábnyommal rendelkeznek, mint az SSD-k, különösen adatközponti körülmények között. Be is mutatott a Computex kiállításon egy NVMe merevlemez prototípust, amely DPU modulokon (adatfeldolgozó egységeken)keresztül közvetlenül csatlakozik az Nvidia grafikus kártyához. Ez egy lehetséges átmenet egy új architektúrára, ahol a HDD közvetlenül kommunikálhat a GPU-val, megkerülve a klasszikus szervercsomópontokat. Ez a megközelítés kulcsfontosságúvá válhat a jövőben, különösen az energiafogyasztás csökkentésének és az új környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szükségességét tekintve.

A Seagate 2030-ra akár 100 TB-os merevlemezek piacra dobását is tervezi, a jelenlegi modellek pedig a következő 5 évben megháromszorozzák a kapacitásukat. A vállalat azonban azt is elismerte, hogy az adatközpont optimális kialakítása több tárolási technológia stratégiai bevezetését igényli ahelyett, hogy egyetlen megoldásra hagyatkozna. A mesterséges intelligencia előrejelzett növekedése miatt tehát az SSD és a HDD közötti terhelés újraelosztása, valamint a GPU-orientált tárolási architektúrákra való áttérés válhat az adatközpontok fejlesztésének fő irányává.

