900 földrengés két hét alatt: a kimerültség szélén vannak a japán Tokora-szigetek lakói

Két hét leforgása alatt több mint 900 földrengés rázta meg Japán egyik távoli, ritkán lakott szigetláncát, ami mostanra oda vezetett, hogy az ott élő emberek már nem mernek aludni éjszakánként – írja a BBC. A helyi hatóságok szerint a szeizmikus aktivitás június 21-e óta rendkívül aktív a Tokora-szigetek körül, nemrég pedig újabb 5,5-es erősségű rengés rázat meg a szigetet.

Károkról nem érkeztek jelentések, és cunamiriadót sem adtak ki, de a hatóságok azt tanácsolták a lakosoknak, hogy szükség esetén készüljenek fel az evakuálásra.

A lapnak nyilatkozó egyik lakos szerint még aludni is nagyon ijesztő, mert olyan érzés, mintha folyamatosan remegne a föld. Tokora környékén egyébként gyakran van földrengés, a mostani azonban jóval szokatlanabb a szokásosnál.

Japán a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol számos tektonikus lemez találkozik. Emiatt évente körülbelül 1500 földrengés tapasztalható, így ebből a szempontból a világ egyik legaktívabb nemzetéről lehet beszélni.

A Tokora-szigetek 12 szigetből áll, ebből nagyjából hét szigeten él körülbelül 700 ember. A távoliakon nincsenek kórházak – a legközelebbi legalább hat órányi kompútra van a prefektúra fővárosától, Kagosimától. Az ott élők szerint furcsa morajlásokat hallani a tenger felől, különösen éjszaka. Emiatt sokan félnek elaludni, ami kimerültséghez vezetett.

A hatóságok szerint például a Tosima nevű faluban az emberek már alváshiánnyal küzdenek. A szigeteken leállították a vendégházak üzemeltetését, így azokat most menedékként használják az ott élők.

A rengéssorozat épp akkor következik be, amikor Japán attól tart, hogy hamarosan egy óriási földrengés rázhatja meg a térséget. A Japánt sújtó földrengések túlnyomó többsége enyhe, de vannak olyanok is, amelyek nagy károkat okoznak, mint például a 2011-es, amely hatalmas szökőárat indított el az északkeleti parton, több mint 18 000 ember halálát okozva. A tóhokui földrengés a Richter-skála szerinti 9-es erősségű volt, ennek következtében olvadt le a fukusimai atomerőmű is.

A hatóságok attól tartanak, hogy az évszázadonként egyszer bekövetkező nagy földrengés hamarosan eljöhet, és ez akár 300 ezer ember halálát is okozhatja.

