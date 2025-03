Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, mi miatt nyomoznak Bozsó Zoltán ellen.","shortLead":"Azt nem tudni, mi miatt nyomoznak Bozsó Zoltán ellen.","id":"20250304_bozso-zoltan-bortonparancsnok-katonai-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b.jpg","index":0,"item":"2f41ca96-50c5-4121-b7e5-a40f20b22862","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_bozso-zoltan-bortonparancsnok-katonai-buntetoeljaras","timestamp":"2025. március. 04. 14:13","title":"Katonai büntetőeljárás miatt mondhatott le a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","shortLead":"A magyar kormány és a szlovákiai Magyar Szövetség is magyarellenes indítékot lát az eset mögött.","id":"20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7730fa-2265-4129-9c3a-6729e47f019e.jpg","index":0,"item":"da6892d6-2024-4fd5-8807-ea4b589353e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_pozsony-keseles-magyar-szovetseg-magyar-levente-tuntetes","timestamp":"2025. március. 05. 15:15","title":"Tüntetés lesz Pozsonyban, miután megkéseltek egy magyarul beszélő fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","shortLead":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","id":"20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40.jpg","index":0,"item":"997cefd2-7cdc-49ee-b723-de6c3557f0d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","timestamp":"2025. március. 05. 14:48","title":"19 év börtönt kapott egy brit fiatal, aki az oroszok ellen harcolt Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik a legtöbb matricát a külföldiek körében. A külföldi teherautók közül messze a románok mennek legtöbbet Magyarországon.","shortLead":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. Német és román autóra veszik...","id":"20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96.jpg","index":0,"item":"0e31fe67-43ee-480f-81bc-bd3234f8ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_autopalya-matrica-forgalom-utdij-kulfoldi-nusz-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 05:59","title":"Hiába nagyon drága, meglepően kelendő a napi autópálya-matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság Magyarországra. Az ügyben csütörtökön hoz ítéletet az Európai Bíróság.","shortLead":"Több mint 1,6 milliárd forint egyszeri és 5,4 millió forintos napi bírság kivetését kéri az Európai Bizottság...","id":"20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"e5b3842f-fc4b-48d4-9280-04cc65432000","keywords":null,"link":"/eurologus/20250305_europai-birosag_unios-jog_kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:32","title":"Ismét EU-s büntetés fenyegeti Magyarországot, újabb pénzeket bukhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt igényel majd. Naponta 1 400 elkészült kocsit fognak kiszállítani 175 fuvarral. Évi 155 ezer tonna hulladék keletkezik majd a gyártás során, plusz 7 ezer tonna veszélyes hulladék.","shortLead":"A kínai óriásüzem éves szinten 1,8 millió köbméter vizet, 283 millió kilowattóra áramot és 26 millió köbméter gázt...","id":"20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"d7a6eb45-ecc8-48bb-b793-091c9d64c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_A-BYD-szegedi-gyara-kisvarosnyi-vizet-aramot-es-gazt-fog-fogyasztani","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"A BYD szegedi gyára kisvárosnyi vizet, áramot és gázt fog fogyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője nem árult el konkrétumokat arról, hogy mit terveznek a Pride ellen, de a Szuverenitásvédelmi Hivatal a szavai alapján új jogköröket kap.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője nem árult el konkrétumokat arról, hogy mit terveznek a Pride ellen, de a Szuverenitásvédelmi...","id":"20250306_kocsis-mate-pride-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"a5b5e54c-1cd6-4ed8-a24f-67df72909f12","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_kocsis-mate-pride-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. március. 06. 09:54","title":"Kocsis Máté a Pride-ról: „Az abnormalitás provokálja a normalitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]