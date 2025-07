Megvádolták a Huaweit: a kínai Alibabától lophatta a mesterséges intelligenciáját

A Huawei mesterséges intelligenciát kutató csoportja, a Noah Ark Lab határozottan tagadta azokat az állításokat, amelyek szerint a cég egy másik kínai vállalat, az Alibaba fejlesztését másolta volna le a saját, Pangu Pro MoE (Mixture-of-Experts) modellje készítéséhez. Az ügy azután robbant ki, hogy a HonestAGI nevű csoport közzétett egy technikai elemzést a GitHubon, melyben azt állította, hogy a Huawei modellje „rendkívüli korrelációt” mutatott az Alibaba Qwen 2.5-14B modelljével.

Az Interesting Engineering azt írja, a jelentés komoly vitát váltott ki a kínai technológiai körökben, és árnyékot vetett az eddigi együttműködésekre is.

A GitHubon megjelent jelentés szerint a Huawei valójában csak átdolgozta az Alibaba fejlesztését ahelyett, hogy saját modellt épített volna fel a nulláról, ami felveti a szerzői jogok esetleges megsértését. A Reuters beszámolója szerint a HonestAGI megállapításai megkérdőjelezték a Huawei képzési beruházásaival kapcsolatos állításait, és azt sugallták, hogy a modell igazi eredetét valójában eltitkolta a cég.

A Noah Ark Lab gyorsan reagált a vádakra. Kijelentette, hogy a modell „nem más gyártók modelljeinek fokozatos betanításán alapul”, és hogy a mérnökök „kulcsfontosságú újításokat hajtottak végre az architektúra-tervezés és a műszaki jellemzők terén”.

Titkos MI-chipet fejleszt a Huawei, megszorítaná az Nvidia H100-at Már a tesztparnereket keresi a kínai Huawei, ami a saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjével töltené be az amerikai exporttilalom miatt keletkezett űrt.

A Huawei emellett emlékeztetett: a Pangu Pro volt az első nagyméretű modell, amelyet teljes egészében a Huawei Ascend chipjeire épült, a vállalat pedig állítja, betartja az összes, a nyílt forráskódú eszközökre vonatkozó licenszt.

Az Interesting Engineering szerint míg korábban az államilag összehangolt innováció jellemezte a kínai vállalatok MI-fejlesztését, addig most úgy tűnik, nyílt rivalizálás várható a legnagyobb piaci szereplők között. Az iparági elemzők szerint mindez aláássa az ország versenyképességét az olyan amerikai óriásokkal szemben, mint az OpenAI és a Google DeepMind.

A kritikusok szerint ugyanakkor a HonestAGI vizsgálati módszere nem megbízható, és olyan rendszerek között is hasonlóságokat mutathat ki, amelyek között valójában nincs is. Emellett azt is állítják, a jelentés nem létező tanulmányokat is megjelölt forrásként.

A helyzetet tovább fokozza ugyanakkor, hogy a Huawei egy névtelen forrása állítja, a cég valójában klónozta az Alibaba modelljét. Ez azért is probléma, mert míg az Alibaba a hétköznapi felhasználóknak kínálja a rendszerét, addig a Huawei a kormányzati, pénzügyi és gyártási szektorokat célozza meg. Az elemzők szerint a viszály alááshatja a kínai MI-termékekbe vetett globális bizalmat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.