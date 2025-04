Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes szokást szakított meg. ","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes...","id":"20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5.jpg","index":0,"item":"8dac7c15-74cb-4896-a0fa-3c20f66b296a","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","timestamp":"2025. április. 29. 08:29","title":"Vidnyánszky bocsánatot kért Kulkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","shortLead":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","id":"20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b.jpg","index":0,"item":"05c7d38d-5ca7-4d64-ace9-df3029f64777","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:21","title":"Száz drónnal támadták az oroszok éjjel Ukrajnát, nyolc ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeccee3-3eac-4a4c-9f90-696e82d6a795","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat megszorításokat vezetett be, törölték az összes rendezvényt, és felfüggesztették a támogatások kifizetését.","shortLead":"Az önkormányzat megszorításokat vezetett be, törölték az összes rendezvényt, és felfüggesztették a támogatások...","id":"20250428_rabapordany-koltsegvetes-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aeccee3-3eac-4a4c-9f90-696e82d6a795.jpg","index":0,"item":"79d9559b-eec0-44a9-84ac-d0214be7b8f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_rabapordany-koltsegvetes-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 28. 16:48","title":"Megroggyant a száj- és körömfájásjárvány miatt Rábapordány költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","shortLead":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","id":"20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"5b753ff0-5d4e-4e90-9b64-ac6ee23ae035","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","timestamp":"2025. április. 28. 07:11","title":"Megvádolták a vancouveri gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","shortLead":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","id":"20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"875110c9-01f6-41d1-a894-f886f514ecca","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 28. 14:35","title":"Medve elől menekülve fulladt tóba egy 18 éves lány Hargita megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]