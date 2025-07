Nézze csak, mi történik, ha beírja a Google keresőjébe, hogy Superman

Magyarországon július 10-től, vagyis csütörtöktől kezdve vetítik a mozik a legújabb Superman-filmet. A DC-rajongók minden bizonnyal minden apró információmorzsát be akarnak gyűjteni a filmről még azelőtt, hogy megnéznék azt, ám annál egy kicsivel többet is kapnak, ha a Google internetes keresőjét használják.

Ha valaki beírja a Google keresőjébe, hogy Superman, nemcsak a találati oldalra jut – ahol minden lényeges információt megtalál a filmmel kapcsolatban –, hanem egy kis ajándékot is kap: egy kutyamancsot. Egész pontosan Superman kutyájának mancsát, Kryptóét – aki egyébként az előzetes alapján a filmben is szerephez jut –, aki minden egyes kattintás után otthagyja a mancsa nyomát a képernyőn. Vagy épp az ikonikus Superman-jelet.

A játék indításához a találati oldalon, a kijelző alján megjelenő mancsra kell csak rányomni, és egészen addig lehet mókázni, amíg az ugyanott megjelenő X-re rá nem nyom az ember. Emellett az összemancsozott képernyőt akár meg is oszthatják a felhasználók.

A játékhoz érdemes bekapcsolni a hangot is, Krypto ugatása mellett ugyanis a film zenéje is felcsendül a Google kereső találati oldalán.

A filmbéli kutya egyébként nagyon is valós karakteren alapul. Egész pontosan a rendező James Gunn kutyája, Ozu ihlette. Egy interjúban elmondta, hogy Ozut egy olyan helyről mentették ki, ahol másik 60 kutyával volt együtt, és soha nem volt az ember közelében. Emiatt meglehetősen nehéz volt vele, állandóan szétrágta a cipőit, bútorát, egyszer még a laptopját is. Gunn azon tűnődött, milyen nehéz lenne Ozuval, ha még szuperképességei is lennének – innen pedig már adta magát az ötlet, hogy beleírja a film forgatókönyvébe is.

Egy Reddit-bejegyzés szerint egyébként a játék a Krypto névvel is elindul, ám úgy látszik, Magyarországon csak a Superman névre reagál így a Google keresője.

A kritikusok szerint a film egyébként ugyan nem csinál forradalmat, de nagyon is szerethető.

