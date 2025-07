Éveken át, a saját testőrei fedték fel a svéd miniszterelnök tartózkodási helyeit – egy sportalkalmazással

Azzal vádolják a svéd titkosszolgálat testőreit, hogy éveken keresztül veszélyeztették a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson biztonságát – méghozzá egy egészen banális okból. Azzal, hogy vele futottak vagy kerékpároztak, és ezt egy fitneszalkalmazással, a Stravával rögzítették – és nyilvánosan megosztották az edzéseiket, ezzel az útvonalukat is.

A Strava használatával a testőrök felfedhették a miniszterelnök pillanatnyi tartózkodási helyét, útvonalát, mozgását, így a szállodák és magánlakások részleteit is. A svéd Dagens Nyheter napilap összesen 1400 edzést tekintett át, melyeket összesen hét testőr végzett. Úgy találták, a világ különböző pontjain bukkantak fel ilyen edzések, például a lengyel-ukrán határnál, egy tel-avivi tengerparton, alpesi sípályákon, és egy Maliban lévő katonai létesítményeknél is – összegez a The Guardian.

Egy sportalkalmazás miatt bárki láthatta, merre járnak a világ vezetői – Joe Biden és Vlagyimir Putyin testőrei is használták Hiába a szigorú kiképzés és a figyelmesség, olykor a világ vezető politikusait védő biztonsági személyzet tagjai is belefuthatnak banális hibákba – például követni lehet őket online egy fitneszalkalmazás miatt.

Összesen a testőrök legalább 35 alkalommal osztottak meg olyan információkat, melyek közvetlenül kapcsolhatók Ulf Kristerssonhoz, valamint a gyakori tartózkodási helyeihez – például ahhoz a magánlakáshoz, ami elméletileg titkos kéne maradjon. Sőt, az is kiderült, hogy más magas rangú svéd személyek adatait is kiszivárogtathatták így.

A Strava szabadon hozzáférhető profiljai nem először jelentenek problémát: 2023-ban egy orosz tengeralattjáró-parancsnokot például ilyen adatok segítségével öltek meg, 2024-ben pedig több vezető politikusról derült ki a világban, hogy a testőreik bizalmas információkat osztanak meg az alkalmazáson keresztül – akaratukon kívül.

A svéd biztonsági szolgálat, a Säpo közölte: „nagyon komolyan veszi” a megállapításokat, és vizsgálatot indítanak az ügyben. A miniszterelnöki hivatal nem kívánt nyilatkozni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.