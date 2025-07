Valami épp nagyon megváltozik a gyerekeknél, és ennek a szülők is örülhetnek

Az okostelefonok mentális egészségre gyakorolt káros hatásairól több tanulmány is értekezett már az elmúlt években, és nem igazán találni olyat, ami kicsit is örömteli megállapításokat tett volna. A legfőbb gondot a közösségi média jelenti, melynek addiktív, véget nem érő pörgetésére már külön kifejezés is létezik: ez a brain rot, azaz az agyrohasztás, ami az Oxford University Press szerint a 2024-es év szava lett.

A jelenség a gyerekeket is komolyan érinti – talán őket a legjobban –, ám van egy érdekes csavar: egy kutatás szerint ugyanis a problémát már ők is érzékelik, és egyre gyakrabban tartanak egy kis szünetet, azaz teszik le az okostelefonjukat egy időre. Ennek célja pedig nem más, mint hogy jobban tudják kezelni a mentális egészségüket, a személyes biztonságukat, valamint a koncentrációjukat – írja a The Guardian.

A portál kiemeli: a szakértők szerint a gyerekek már nem is hagyatkoznak a szüleikre a korlátok beállításában, hanem maguk veszik kézbe a közösségi média, valamint az okostelefon-használat menedzselését.

Egyre több magyar fiatal képzel be magának mentális betegséget, csak mert látott valami videót a TikTokon TikTok-videók hatására a magyar fiatalok közel fele hajlamos diagnosztizálni magát vagy másokat nem létező, kitalált mentális betegséggel – állapította meg az NMHH középiskolások és egyetemisták bevonásával készített kutatása. A tanulmány szerint a fiatalok sok esetben hajlamosak kritikus kétely nélkül valósként elfogadni az online térben eléjük táruló, bizonytalan eredetű információkat.

A GWI közönségkutató cég szerint 2022 óta 18 százalékkal nőtt azon 12-15 éves gyerekek száma, akik szünetet tartanak a számítógép, az okostelefon, valamint a táblagép használatában – így már 40 százalékuk áll meg néha egy kis pillanatra. A GWI 18 országban 20 000 gyereket és szülőt vont be a felmérésébe.

Sonia Livingstone professzor, London School of Economics szakembere elmondta: ezen eredmények egy hamarosan megjelenő kutatásban is megjelennek majd. Ennek fókuszában az lesz, hogy a fiatalok milyen lehetőségeket próbálgatnak azért, hogy kezelni az online jólétüket – ezek egyike, hogy tartanak egy kis szünetet a közösségi média használatában. Vannak azonban más módszereik is, például az, hogy nem figyelnek az online negativitásra, és inkább pozitív élményeket keresnek a weben. Ritkább esetben az is megesik, hogy teljesen hátat fordítanak a közösségi médiának.

Egy kutatás kimutatta: csodát tehet magával, aki csak egy kis időre kikapcsolja az internetet Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja a netet a mobilján – mutat rá egy friss vizsgálat.

Livingstone megjegyzi: a gyerekek „megkapták az üzenetet”, a szüleiktől, a médiától, valamint a saját tapasztalataikból is merítenek. Ez az üzenet pedig nem más, mint az, hogy „a túl sok közösségi média nem mindig tesz jót nekik”. Emiatt különféle módszerekkel kísérleteznek a jólétük védelme érdekében – anélkül, hogy teljesen le kéne mondaniuk a közösségi médiáról.

Egy kutatás nemrégiben arra is rámutatott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.