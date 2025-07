Egy kártékony program 10 millió androidos eszközt fertőzött meg – most került csak igazán célkeresztbe

A nagy techvállalatok folyamatosan küzdenek a rosszindulatú felekkel szemben, leginkább a rendszereik védelmével, foltozásával, hogy a támadók ne tudjanak behatolni azokba. A Google azonban most egy érdekes módszert választott: beperelte a BadBox 2.0 mögött álló feleket, akik a sejtés szerint a világ legnagyobb okostévés botnetjét üzemeltethetik.

A botnetek olyan kártevők, melyek a megfertőzött eszközöket voltaképpen összefogják, hálózatot alkotva belőlük. Ezek lehetnek telefonok, táblagépek, számítógépek, okostévék, okosotthon-kiegészítők és szinte bármi, ami kapcsolódik az internethez. A dolog lényege, hogy a fertőzött eszközök erőforrásai segítségével meg tudjanak támadni különböző szolgáltatásokat, weboldalakat. Az ilyen DDoS-támadások során átmenetileg meg lehet bénítani egy nagyobb honlapot vagy szolgáltatást is.

Ledobta az atomot az FBI egy veszélyes kártevőre A vád szerint 46 millió dollárt keresett négy személy azzal, hogy routereket tört fel, majd egy botnet-hálózatot hozott létre, amit rosszindulatú felek számára értékesített.

A Google a BadBox 2.0 ellen benyújtott panaszában azt állítja, a kínai botnet több mint 10 millió „nem hitelesített eszközt”, így például tévés streamingboxokat, táblagépeket és projektorokat veszélyeztetett. A kártevőt a keresőóriás szerint előre telepítették az eszközökre, vagy csalárd alkalmazásokat használtak, hogy kártevőket töltsenek le.

A kompromittált eszközöket aztán „nagyszabású hirdetési csaláshoz és digitális bűncselekmények” elkövetéséhez használták. A per részeként tiltó végzést és kártérítést is kér a Google, továbbá már frissítette a Play Protectet is a cég, hogy az automatikusan blokkolja a BadBox 2.0-hoz kapcsolható alkalmazásokat.

Az Engadget megjegyzi: az FBI is dolgozik a BadBox 2.0 felszámolásán, júniusban egy figyelmeztetést is kiadtak a kampánnyal kapcsolatban. Az eredeti BadBox-kampányt 2023-ban azonosították, majd 2024-ben felszámolták.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.