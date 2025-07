Itt az első Netflix-sorozat, amit már részben mesterséges intelligenciával csináltak

A Netflix közölte: először használtak mesterséges intelligenciával előállított vizuális effektet az egyik sorozatukban. Ted Sarandos, a platform társ-vezérigazgatója elmondta: az MI-t egy összeomló épületet ábrázoló jelenetnél vetették be a The Eternauts című argentin sci-fi-sorozatban. Sarandos szavai szerint a technológia segítségével a produkciós csapat gyorsabban és olcsóbban tudta elkészíteni a jelenetet.

Mint a BBC kiemeli: az MI alkalmazása a szórakoztatóiparban élénk viták tárgya, mivel aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mások munkájának felhasználásával, azok beleegyezése nélkül hozhat létre tartalmakat az eszköz. Ráadásul az emberi munkaerőt is kiválthatja.

Ted Sarandos szerint azonban az MI alkalmazása révén a kisebb büdzséből gazdálkodó produkciók is fejlettebb vizuális effekteket alkalmazhatnak. A The Eternauts esetében tízszer gyorsabban lehetett elkészíteni az épületek összeomlását mutató jelenetet, mint a hagyományos megoldásokkal. A sorozat költségvetésébe nem is fért volna bele a hagyományos effektelés.

A Netflix a a New York-i tőzsde csütörtöki kereskedésének leállítása után publikálta a második negyedéves eredményeit; ezek alapján közel egymilliárd dollárral volt több a nyereségük, mint egy éve.

