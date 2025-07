Jól működnek a mindenkit lefogyasztó csodaszerek. A probléma akkor kezdődik, amikor valaki leáll velük

Valószínűleg mindenki ismeri azt a jelenséget, amikor az ember fogyókúrába kezd, le is mennek a kilók, ám miután abbahagyja, szépen lassan visszaáll az eredeti állapot. A sokadik ilyen próbálkozás után az ember hajlamos azt gondolni, hogy az olyan, fogyasztó hatású szerek, mint például az Ozempic hatékonyabb segítség lehet – holott valójában az eleve rossz fogyókúrás stratégia miatt jelentkezett a jojó-effektus –, ám úgy tűnik, ez nem így van.

A Pekingi Egyetem tudósainak vizsgálata arra mutatott rá, hogy az nagyjából nyolc hét után azoknál is elkezdenek visszakúszni a fölös kilók, akik abbahagyják valamelyik – egyébént cukorbetegeknek szánt – fogyókúrás hatású gyógyszer alkalmazását. Az erről szóló tanulmány a BMC Medicine-ben jelent meg.

A szemaglutid és a liraglutid gyógyszereket ugyan kifejezetten cukorbetegeknek készítették el, ám van egy igen pozitív mellékhatásuk: segítenek lefogyni annak, aki használja őket. Emiatt olyan sokan kezdték el alkalmazni, hogy egy időben pont azok nem tudtak hozzájutni, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá. A vizsgálatok alapján azok, akik ilyen gyógyszert használnak, a testsúlyuk 10, 15, sőt akár 20 százalékát is le tudják adni. Ez rendkívül jól hangzik, ám eddig keveset lehetett arról tudni, hogy mi történik, ha valaki felhagy az alkalmazásával.

A kínai kutatók 11 randomizált, kontrollált vizsgálat eredményét elemezték több mint 2400 olyan felnőttet követve nyomon, akik a hatóságok által jóváhagyott elhízás elleni gyógyszereket szedtek. Kiderült, hogy a résztvevők átlagosan 1,5 kilogrammot híztak vissza a kezelés leállítása utáni nyolc héten belül. Tizenkét hét után ez már 1,8 kilogramm volt, húsz hét után pedig 2,5 kilogramm. Ez ugyan nem hangzik soknak, de következetes tendenciát mutat – jegyzi meg a ZME Science.

A súly nagyjából hat hónap után stabilizálódott. A plató magasabban volt, mint ahogy az ember befejezte a gyógyszer használatát, de alacsonyabban, mint amikor elkezdte. Vagyis ugyan nem hízták vissza az alanyok a leadott súlyt, de a jojó-effektus mindenképpen kimutatható volt.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a visszahízás akkor is megtörtént, ha a gyógyszert szedők egyébként kaptak valamilyen segítséget az életmódbeli változáshoz – vagyis nemcsak a gyógyszer hatására bízták a fogyást, hanem azért is tettek, hogy egészségesebbek legyenek és megtartsák az új súlyukat. Ez meglepte a szakembereket, ugyanis azt mutatja, hogy még mindig nem érti teljesen a tudomány, miként küzd meg a szervezet a felesleges kilókkal.

A kutatók nem azt állítják, hogy a fenti gyógyszerek nem működnek, csupán arra akarnak rávilágítani, hogy a hatás addig a legjobb, amíg alkalmazzák a készítményt. Egy olyan krónikus probléma, mint az elhízás esetén ez azt jelenti, hogy ezekre a gyógyszerekre hosszú távú, talán egész életen át tartó kezelésként kell gondolni. Ez azonban nehéz kérdéseket vet fel az orvosok, a betegek és a döntéshozók számára: vajon a GLP-1 gyógyszereket a végtelenségig kell-e szedniük az embereknek? Biztonságosak-e hosszú távú használat esetén?

Amíg ezekre a kérdésekre nincs egyértelmű válasz, a gyógyszerek alkalmazása is lutri lehet. Főleg úgy, hogy közben a mellékhatásokkal is számolni kell: ritka esetben látásvesztéshez is vezethet a használatuk, vagy hatástalanná teheti a fogamzásgátló tablettát. Vannak azért pozitív felfedezések is, így számos más probléma kezelésében is hatásosak lehetnek a szemaglutid-alapú gyógyszerek.

