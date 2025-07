Újabb áttörés jöhet a fogyást segítő gyógyszerek terén, minden mellékhatás eltűnhet

Egyre népszerűbbek a különböző fogyasztószerek, a szemaglutid és a liraglutid, melyeket eredetileg kifejezetten cukorbetegeknek készítettek el, de időközben fény derült egy igen pozitív mellékhatásukra: ezek a gyógyszerek történetesen segítenek a fogyásban is.

A fenti készítmények két legnépszerűbb változata az Ozempic és a Wegovy, és bár a hatásosságuk megkérdőjelezhetetlen, gyakran okoznak hányingert vagy émelygést és gyomor-bélrendszeri panaszokat, melyek igencsak kellemetlenek. A Pennsylvaniai, valamint a Kentucky Egyetem szakemberei azonban állítják: találtak egy egy olyan új módszert, ami csökkenti az étvágyat, és segíti a fogyást – de nem okoz hányingert.

A készítményt Caroline Geisler, a Kentucky Egyetem gyógyszerészeti karának professzora dolgozta ki csapatával – az eredményeket a Science Translational Medicine tudományos folyóiratban publikálták.

A kutatók egy konkrét stratégiát vizsgáltak az elhízás kezelésére, melynek középpontjában az ODN (octadecaneuropeptide) nevű fehérje áll. Ezt az agy gliasejtjei termelik, és a neuronokat támogató speciális sejtekről van szó. Van azonban egy másik, fontos feladatuk is: az éhségérzetet is szabályozzák.

Hogy teszteljék a hipotéziseiket, a kutatók közvetlenül juttattak ODN-sejteket patkányok hátsó agylebenyébe. A kezelést követően a patkányok fogytak, és a vércukorszint-szabályozásuk is javult – összegzi a megállapításokat a Gizmodo. Ha a szakemberek blokkolták az ODN jelátvitelét, az állatok gyengébb választ mutattak a GLP-1-alapú kezelésekre. Magyarán tényleg úgy tűnik, hogy a szemaglutid-alapú készítmények hatása legalább részben az ODN-hez közhető.

Ezután még egereknek, patkányoknak, valamint cickányoknak is adtak az ODN-ből nyert kísérleti gyógyszerből, a TDN-ből; az egereknél javult a vércukorszint-szabályozás, a patkányoknál hányinger és émelygés nélkül következett be fogyás, cickányoknál pedig abszolút nem volt megfigyelhető a hányás.

Sőt, a megfigyelések alapján a gyógyszernek semmilyen észlelhető hatása nem volt az állatok pulzusára, mozgására, vagy testhőmérsékletére. A kutatók eredményei ugyanakkor még sok további vizsgálatot igényelnek, például azt is meg kell érteni, hogy hogyan csökkenti az étvágyat, és szabályozza a vércukorszintet az ODN.

A szakemberek azonban abban bíznak, hogy a terápiájuk egyszer akár felül is múlhatja a GLP-1-alapú készítményük hatásosságát – miközben a szedése is sokkal egyszerűbb. Most olyan gyógyszer fejlesztésén dolgoznak, amely emberekkel is vizsgálható.

