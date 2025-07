Megjelent néhány új dal a Spotifyon, csakhogy a dalszerzők rég halottak

Komoly vitát váltott ki nemrég, hogy a Spotifyon rendkívül felfutott lett a The Velvet Sundown nevű zenekar, kiderült ugyanis, hogy az együttes valójában nem is létezik – a dalokat a mesterséges intelligenciával generáltatták. Most újabb MI-botrány körvonalazódik a legismertebb zenei streamingszolgáltató körül, ám ez utóbbi jóval nagyobbnak ígérkezik.

A 404 Media beszámolója szerint a platform a mesterséges intelligenciával generáltatott dalokat engedett megjelenni már elhunyt előadók oldalain – anélkül, hogy ehhez az örökösök vagy a kiadók hozzájárultak volna.

Az egyik ilyen dal a „Together”, ami nemrég megjelent Blaze Foley, egy 1989-ben meggyilkolt countryénekes hivatalos oldalán. A dal hangzása valamelyest hasonlít Foley stílusára, de a hozzá tartozó képen egy fiatalember látható, aki egyáltalán nem hasonlít ez elhunyt énekesre.

Spotify

A lap a dalt egy Syntax Error nevű céghez kötötte, amely számos más kitalált számért is felelős volt. Az egyik ilyen volt a „Happened To You” című, amit egy állítólag a 2016-ban elhunyt Grammy-díjas countryénekes-dalszerző, Guy Clark adott elő.

A fent említett dalokat a Spotify a lap cikkének megjelenése után eltávolította.

Daniel Ek, a Spotify vezérigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy a Spotify nem tekinti problémának az MI-vel generált dalok megjelenését egészen addig, amíg azok nem egy másik előadót utánoznak. Úgy tűnik azonban, hogy ennek felismerésében és kezelésében nem jár élen a platform.

A kritikusok arra is figyelmeztetnek, hogy míg a dalokat egyszerű szöveges promptok segítségével lehet létrehozni, addig az azt legeneráló mesterséges intelligenciát valós dalokon tanították be, valószínűleg úgy, hogy az szerzői jogot sértett. Arról nem is beszélve, hogy ha senki nem tűnteti fel, hogy az MI készíti a dalokat, akkor az alááshatja az emberi művészetekbe vetett hitet is.

