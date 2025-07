4,3 millió forintos kártérítést kapott egy férfi, akinek a saját kertjében fotózta le a csupasz fenekét a Google autója

Sokan találkoztak már a Google Utcakép (Street View) autójával, amikor az épp feltérképezi az adott környéket. Utólag sokan jót mosolyognak azon, hogy az autó elcsípte őket, így – elhomályosított arccal – ők is láthatók a szolgáltatásban, de egy argentin férfi finoman fogalmazva sem repesett a boldogságtól, amikor meglátta magát. Őt ugyanis a csupasz fenekével örökítette meg a Google kamerás autója, és ez a felvétel ki is került a szolgáltatásba – számolt be róla a CBS News.

A férfi – aki egyébként rendőr – még 2017-ben volt meztelenül a kertjében, amikor egy arra járó Google-autó elhaladt mellette, és a csaknem két méter magas kerítés ellenére is pont megörökítette, amikor nem volt rajta nadrág.

Ugyan az arcokat elhomályosítja a Google Térkép utcaképes szolgáltatása, de a fedetlen fenekeket valahogy nem, és a lakcíme révén igencsak könnyű volt beazonosítani a férfit, aki – hangsúlyozta – ezzel megalázó helyzetbe került. Munkatársai és a szomszédai is gúnyt űztek belőle – azért, mert a Google kamerái átláttak azon a kerítésen, amely az emberek szeme elől elrejtette, amint a kertjében van meztelenül.

Az argentin férfi kártérítési pert indított, a Google pedig azzal érvelt, hogy a kerítés nem volt elég magas, ami jelen esetben még igaz is lehet – de viszonylag kevesen gondolnak arra a kivitelezéskor, hogy egy autóra szerelt 360-fokos kamera ellen is védjék a kertjüket.

A Google Street View-t böngészve fedezte fel a férj, hogy felesége megcsalja A Google utcakeresője sokszor szerepelt már a hírekben, de amiatt valószínűleg még soha, hogy egy férj a szolgáltatás segítségével buktatta le hűtlen nejét. Most ez is megtörtént.

Az első kártérítési kérelmét elutasította a bíróság, azzal az érveléssel, hogy nincs joga rá, és csak magát okolhatja azért, hogy „nem megfelelő körülmények között sétált az otthona kertjében”. A fellebbviteli bíróság azonban nem így látta, és egyetértett a férfival, hogy a fotó megsértette a magánéletét. Figyelembe vették, hogy a kép nem egy nyilvános helyen készült, hanem az otthonában, egy olyan kerítés mögött, ami egy átlagos embernél is magasabb.

A bíróság „nyilvánvalónak” tekintette a magánélet megsértését, a helyzetet úgy általában pedig „más életébe történő önkényes beavatkozásnak” minősítette. A bírók azt is kiemelték, hogy „senki sem szeretné, hogy a világ anyaszült meztelenül lássa” – utalva arra, hogy a Google rendszerei valamiért nem homályosították el a férfi fenekét.

Ami viszont a kártérítés illeti, kifejezetten olcsón megúszta a dolgot a Google: csupán 12 500 dollárt, azaz körülbelül 4,3 millió forintot kellett megfizessenek a férfinak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.