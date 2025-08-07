- 8 000 000 000 liter víz/év. Ennyit jelent, ha hozzáadják az új adalékanyagot a betonhoz

Speciális anyagot készítettek az Egyesült Arab Emírségek mérnökei, ami lehetővé teszi, hogy évente akár 8 milliárd liter vizet takarítsanak meg a betonozások során. A CureAssure nevű önkötő folyékony adalékanyag, amelyet a beton kötési folyamatának fokozására terveztek – írja az Interesting Engineering.

A megoldást kifejlesztő Asian Paints nevű cég közlése szerint az innovatív anyag mindenféle típusú betonnál használható, így nemcsak a házi építkezések esetben, de az ipari felhasználásnak sincs semmi akadálya. A kloridmentes termék emellett kompatibilis minden, a nemzetközileg elismert szabványoknak megfelelő úgynevezett portlandcementtel.

A speciális kémiai adalékanyag segít a vizet a betonban tartani, így nincs szükség semmilyen olyan külső anyagra, ami a beton kötését segíti. Mivel a CureAssure lehetővé teszi a beton szabályozott és egyenletes hidratációját, így minimalizálódik a feszültségképződés, ezzel együtt pedig a zsugorodás és a repedések kialakulása is.

Az adagolás során a CureAssure-t a keverővízhez adják, vagy a vízzel egyidejűleg öntik a betonkeverőbe. Ugyanakkor a cég közlése szerint szigorúan tilos az anyagot közvetlenül a száraz keverékhez hozzáadni.

A vállalat legalább 60 másodperces nedves keverési időt ír elő a termék használatakor, a további – a beton végső állagának beállításához szükséges – víz hozzáadása pedig csak a keverési idő kétharmada után javasolt. A cég úgy véli, ezzel elkerülhető a felesleges vízhasználat, ami hozzájárul az évente akár 8 milliárd liter megspórolásához az országban.

A terméket már elkezdték alkalmazni az Egyesült Arab Emírségekben, és hamarosan a nemzetközi piacon is megjelenhet.

