Ez a gépkutya már tényleg úgy megy, mint egy valódi

A Leedsi Egyetem kutatóinak a világon elsőként sikerült egy olyan mesterségesintelligencia-rendszert kifejleszteniük, amely lehetővé teszi egy négylábú robot számára, hogy utánozza egy igazi állat mozgását ismeretlen terepen. A technológiának köszönhetően a robot képes magától megváltoztatni a mozgását anélkül, hogy az ember mondja meg neki, mikor és hogyan lépdeljen – számolt be róla az Interesting Engineering.

A lap megjegyzi: ez az a funkció, ami hiányzik a jelenleg meglévő robotokból, és ami sokkal természetesebbé teszi a szerkezetet. Nem mellesleg: a jövőben a veszélyes terepen is sokkal hatékonyabban dolgozhatnak ezek a gépek.

A Nature Machine Intelligence című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a kutatók lovak, kutyák és macskák mozgásából merítettek ihletet, hogy el tudják készíteni az adaptív mozgáshoz szükséges rendszert. A szakemberek választása azért esett épp ezekre az állatokra, mert rendkívül ügyesen tudják a terepnek megfelelően változtatni a mozgásukat annak érdekében, hogy energiát spóroljanak és megtartsák az egyensúlyukat.

Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.

A kutatók egy olyan keretrendszert terveztek, amely képes betanítani a robotokat arra, hogyan váltsanak át az ügetés, a futás, a szökkenés és egyéb más mozgásformák között. Ennek köszönhetően az állatokkal megegyező mozgásstratégiákat alkalmazva az MI-vel működő robot gyorsan megtanulja, hogyan változtassa meg a terepviszonyoknak megfelelően a járását. A tesztek során a Clarence nevű robot mindössze kilenc óra alatt sajátította el ezt a képességet – sokkal gyorsabban, mint a legtöbb újszülött állat.

A betanítás szimulált környezetben zajlott, a kutatók által fejlesztett eljárásnak köszönhetően azonban könnyen adaptálni lehetett azt a való világra.

TikTok – Make Your Day No Description

Bár az, hogy egy robot az eddiginél ügyesebben tud boldogulni a terepen, már önmagában is izgalmas eredmény, a projektnek azonban a robotikán túl is van haszna. A kutatók szerint a fejlesztés betekintést nyújt abba is, hogyan segíthet a biológiai intelligencia a robotikai rendszerek fejlesztésében.

Ugyan a rendszert eddig csak egy kutya méretű roboton tesztelték, a megoldás más négylábú robotnál is működhet, amennyiben a robotok hasonló testformával rendelkeznek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.