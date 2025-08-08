Ez a gépkutya már tényleg úgy megy, mint egy valódi
A Leedsi Egyetem kutatói a valódi állatok mozgási stratégiáját elemezték, majd ültették át azt a robotkutyát vezérlő mesterséges intelligenciába.
HVG
A Leedsi Egyetem kutatóinak a világon elsőként sikerült egy olyan mesterségesintelligencia-rendszert kifejleszteniük, amely lehetővé teszi egy négylábú robot számára, hogy utánozza egy igazi állat mozgását ismeretlen terepen. A technológiának köszönhetően a robot képes magától megváltoztatni a mozgását anélkül, hogy az ember mondja meg neki, mikor és hogyan lépdeljen – számolt be róla az Interesting Engineering.
A lap megjegyzi: ez az a funkció, ami hiányzik a jelenleg meglévő robotokból, és ami sokkal természetesebbé teszi a szerkezetet. Nem mellesleg: a jövőben a veszélyes terepen is sokkal hatékonyabban dolgozhatnak ezek a gépek.
A Nature Machine Intelligence című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a kutatók lovak, kutyák és macskák mozgásából merítettek ihletet, hogy el tudják készíteni az adaptív mozgáshoz szükséges rendszert. A szakemberek választása azért esett épp ezekre az állatokra, mert rendkívül ügyesen tudják a terepnek megfelelően változtatni a mozgásukat annak érdekében, hogy energiát spóroljanak és megtartsák az egyensúlyukat.
A kutatók egy olyan keretrendszert terveztek, amely képes betanítani a robotokat arra, hogyan váltsanak át az ügetés, a futás, a szökkenés és egyéb más mozgásformák között. Ennek köszönhetően az állatokkal megegyező mozgásstratégiákat alkalmazva az MI-vel működő robot gyorsan megtanulja, hogyan változtassa meg a terepviszonyoknak megfelelően a járását. A tesztek során a Clarence nevű robot mindössze kilenc óra alatt sajátította el ezt a képességet – sokkal gyorsabban, mint a legtöbb újszülött állat.
A betanítás szimulált környezetben zajlott, a kutatók által fejlesztett eljárásnak köszönhetően azonban könnyen adaptálni lehetett azt a való világra.
Bár az, hogy egy robot az eddiginél ügyesebben tud boldogulni a terepen, már önmagában is izgalmas eredmény, a projektnek azonban a robotikán túl is van haszna. A kutatók szerint a fejlesztés betekintést nyújt abba is, hogyan segíthet a biológiai intelligencia a robotikai rendszerek fejlesztésében.
Ugyan a rendszert eddig csak egy kutya méretű roboton tesztelték, a megoldás más négylábú robotnál is működhet, amennyiben a robotok hasonló testformával rendelkeznek.
Eltűnik egy teljes osztályteremnyi gyerek, sokkban a város, tanácstalan és tehetetlen a tanári kar és a rendőrség is. Mi történhetett? Ennél is égetőbb kérdés, hogy a Fegyverek az évezred horrorja-e, vagy csak a hype hatalmas körülötte. Megnéztük, megmondjuk.