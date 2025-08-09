Zárul az olló: 96 magos processzorral rukkoltak ki a kínaiak

Új, saját fejlesztésű processzorokat jelentett be Kína egyik legnagyobb processzorgyártója, a Zhaoxin, és hol máshol tette volna ezt, mint egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kongresszuson, a 2025-ös sanghaji Mesterséges Intelligencia Világkonferencián (WAIC).

A KaiXian KX-7000N egy új fogyasztói chip mesterséges intelligenciával működő PC-khez, míg a Kaisheng KH-50000 egy szerverchip, amelynek specifikációi immár az AMD EPYC portfóliójával vetekednek – írja a Tom’s Hardware.

A KaiXian KX-7000N valószínűleg a KaiXian KX-7000-en alapul, de – először a vállalat történetében – egy további NPU-val (beépített neurális feldolgozó egységgel) rendelkezik a mesterséges intelligencia által vezérelt feladatokhoz – feltehetően erre utal a nevében szereplő N betű. A Zhaoxin a chipet a következő generációs mesterséges intelligencia PC-k, vagy „AIPC-k” alapjának tekinti, amelyek célja nagy nyelvi modellek helyi feldolgozása, beszédfelismerés és képgenerálás. Azonban a gyártó nem közölt részletes specifikációkat az új processzorról, csak annyit árult el, hogy több maggal és fokozott PCIe 5.0-támogatással fog rendelkezni, ellentétben a jelenlegi KaiXian KX-7000-rel, amely a PCIe 4.0-ra korlátozódik.

Az igazi nagy dobás viszont a Kaisheng KH-40000 utódja, a Kaisheng KH-50000, amelynek akár 96 magja is lehet, akárcsak az AMD Genoa kódnevű, EPYC 9004 sorozatának. A most bejelentett szerverprocesszorokban már háromszor annyi mag van, mint a Zhaoxin jelenlegi modelljeiben. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a Kaisheng KH-50000 képes lesz-e az egyidejű többszálú működésre (SMT), vagy továbbra is SMT nélkül fog működni.

Zhaoxin

A Zhaoxin egyelőre arról is hallgat, hogy változik-e az architektúra az új generációban, tekintettel azonban arra, hogy a KH-50000 magjainak száma megháromszorozódott az elődjéhez képest, a kérdésre valószínűleg igen a válasz. Az órajel 2,2 GHz és 3,0 GHz között lehet. A magok számának növekedése az L3 gyorsítótár bővítésével is összefüggésben áll. A Zhaoxin hivatalosan megerősítette, hogy a Kaisheng KH-50000-es 384 MB L3 gyorsítótárral van felszerelve, ami hatszor nagyobb kapacitás, mint a Kaisheng KH-40000-é.

A Genoához hasonlóan a Kaisheng KH-50000 is 128 PCIe 5.0 sávot és 12 csatornás DDR5 ECC memória támogatást kínál, a Compute Express Link (CXL) összeköttetés mellett. Emellett a kínai chip egy olyan szabványt is támogat (ZPI 5.0), amely lehetővé teszi, hogy két vagy négy chipet telepítsenek egy alaplapra. Ez pedig akár 384 magos rendszerek kialakítását is lehetővé teszi.

A Zhaoxin állítása szerint a platform biztosítja a mesterséges intelligencia által támogatott betanító klaszterekhez, nagy sűrűségű szerverekhez és heterogén gyorsítótelepítésekhez szükséges számítási sűrűséget és nagy sebességű I/O-t.

