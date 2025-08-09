Nyissa meg a kvízt: Meg tudja különböztetni a valódi és a hamis képeket? Itt próbára teheti magát

Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni egy valódi és egy „fake” fotó között, olyan remekül teljesít a mesterséges intelligencia ezen a téren (is). Egy nemrégiben napvilágot látott Microsoft-tanulmány is valami hasonlót igazolt: bizonyos típusú valódi és hamis képek szinte bárkit megtéveszthetnek.

A Microsoft szakemberei azt a kulcsfontosságú kérdést feszegették, hogy vajon mennyire képesek különbséget tenni az emberek a valódi és a mesterséges intelligencia által generált vagy módosított fényképek között. El is indítottak egy online kvíz-játékot, amely 15 véletlenszerűen kiválasztott képet tartalmaz stockfotó-könyvtárakból és különféle mesterséges intelligencia modellekből. A tanulmány készítése során 287 ezer képet elemeztek, amelyeket 12 500 résztvevő tekintett meg a világ minden tájáról.

Kiderült, hogy a képértékelés mindössze 62 százalékban bizonyult sikeresnek, ami – írják a kutatók – szerény, a véletlenen kissé túlmutató képességet jelez. A résztvevők az emberi portrék esetében voltak a legpontosabbak, azonban a természeti és városi tájaknál már sokszor becsapta őket a mesterséges intelligencia. A legmeggyőzőbb mesterséges intelligencia által készített képek ebben az esetben a valódi fényképeken találhatókhoz hasonló zajszintet, fényerőt és entrópiát is megőriztek. A három legalacsonyabb azonosítási aránnyal rendelkező képek valójában valódi fotók voltak, amelyeket a résztvevők tévesen hamisítványnak azonosítottak. Mindhárom az amerikai hadsereget ábrázolta szokatlan környezetben, szokatlan megvilágítással, színekkel és záridővel.

A Microsoft megjegyzi, hogy ha világossá válik, mely üzenetek tévesztik meg leginkább a szemlélőket, az a jövőbeni félretájékoztatást még meggyőzőbbé teheti. Éppen ezért hangsúlyozza az átláthatósági eszközök, például a vízjelek és a robusztus mesterséges intelligencia-észlelő eszközök szükségességét a MI által generált tartalmakból eredő félretájékoztatás kockázatának csökkentése érdekében.

Amennyiben kíváncsi arra, hogyan teljesítene egy ilyen tesztben, akkor irány a weboldal.