Guardian: Radioaktív víz szivárgott a tengerbe egy brit atomlétesítményből

Radioaktív víz szivárgott a tengerbe arról a bázisról, ahol az Egyesült Királyság atombombáit tárolják – írja a Guardian. A lap mindezt egy olyan dokumentum alapján állítja, amelyet a Skót Környezetvédelmi Ügynökség (SEPA) állított össze. Mint írják, a szennyezés a nyugat-skóciai Glasgow közelében történt, a hatóság szerint azért, mert a brit királyi haditengerészet nem tartotta megfelelően karban a bázison található vízhálózatot.

A SEPA szerint trícium-szivárgásról van szó, ez az az anyag, amit amúgy a nukleáris robbanófejekben használnak. A kiszivárgott akták szerint egy csőtörés már volt a bázison 2010-ben, majd további kettő 2019-ben – utóbbi idején volt egy olyan szivárgás, ahol ugyan nem jelentős mennyiségben, de került trícium is a vízbe. A SEPA jelentése szerint a szennyezés alacsony volt, emberi egészséget nem veszélyeztet.

2021-ben volt két újabb csőtörés, a csöveket viszont későn, és lassan hajtották végre.