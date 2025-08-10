Már előre tart a hétfőtől? Az baj. Sokat árthat magának vele

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a hétfői napokon a legmagasabb a szívinfarktus kockázata, bár az orvosok akkor még nem igen találtak magyarázatot e jelenségre. Egy újabb vizsgálat eredménye akár ezt is indokolhatja. A háttérben ugyanis a szorongás, pontosabban a hétfői szorongás állhat.

A kutatást Angliában végezték idősebb felnőttek között. Arra jutottak, hogy a kifejezetten hétfőn átélt szorongás mélyebb nyomot hagy a szervezet stressz-rendszerében, mint az egyéb napok hasonló érzései. Erre abból következtettek, hogy azok szervezetében, akik a legerősebb szorongást hétfőn élték át, még két hónap elteltével is egyértelműen (23 százalékkal) magasabb volt a kortizolszint (ez a szervezet fő stresszhormonja), mint azoknál, akik más napokon szorongtak. A kortizolszintet egyébként igen megbízhatóan, hajmintákban mérték – a hajszálak ugyanis megőrzik a hormonokat.

Az egyértelmű összefüggés – utal a kutatásra a ZME Science – akkor is fennállt, amikor kontrollálták az olyan tényezőket, mint az életkor, a nem, a gyógyszerek, sőt még azt is figyelembe vették, hogy festi-e valaki a haját. A legmeglepőbb mégis az volt, hogy a hatás ugyanolyan erős volt a nyugdíjasoknál, mint azoknál, akik még dolgoztak.

Viszont ha mindez igaz, akkor ez azt is jelentheti, hogy a „hétfői depresszió” biológiailag beágyazódottá válhat, krónikus stresszhez vezethet, ami számos egészségügyi problémát okozhat, többek között magas vérnyomást, cukorbetegséget, elhízást és legyengült immunrendszert, és persze főszerepet játszhat a szív- és érrendszeri panaszokban. Az pedig, hogy a nyugdíjasoknál is hasonló a helyzet, arra utal, hogy a hétfői szorongás egészségügyi kockázatai nem csupán foglalkozási ártalmak: tükrözhetik a modern élet ritmusához való alkalmazkodás hiányát.

Az idézett forrás néhány megszívlelendő tanácsot is ad a hétfői stressz elkerüléséhez. Érdemes a vasárnap estét a nyugalom, és nem a káosz rituáléjává alakítani. Kapcsoljuk ki korábban a képernyőket, és készítsük elő a ruháinkat, gondoljuk át a teendőink listáját, hiszen ezek mind-mind segíthetnek abban, hogy jobban kézben tartsuk majd a következő napot. Csináljunk valami olyat, ami nem a hatékonyságról szól: sétáljunk, fürödjünk, olvassunk egy könyvet, hallgassunk zenét. Jelezzük az agyunknak, hogy a hétvégének nem kell feszültséggel végződnie.

Ettől függetlenül érdemes odafigyelni a testünk jelzéseire. A hétfőtől való krónikus rettegés annak a jele lehet, hogy újra kell gondolnunk a munkaterhelésünket, a munkahelyünkön betöltött szerepünket vagy az életmódunkat. A testünk ugyanis éppen a hormonokkal üzenheti, hogy valami nincsen szinkronban.

