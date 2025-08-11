Olvadó antarktiszi gleccserben találták meg a 65 évvel ezelőtt eltűnt férfi holttestét

Hatvanöt év után kerültek elő egy olvadó gleccserből annak a brit férfinak a csontjai, aki 1959-ben egy expedíció során balesetet szenvedett. Dennis Bell 25 éves volt, amikor a földrész felmérésén dolgozó csoport tagjaként becsúszott egy hasadékba és eltűnt. A maradványait januárban egy lengyel antarktiszi expedíció találta meg, a közeléből egy karóra, egy rádió és egy pipa is előkerült. Mostanra sikerült azonosítani.

„Rég feladtam, hogy megtalálom a testvéremet. Döbbenetes, ami történt. Nem tudom túltenni magam rajta” – mondta a 86 éves David Bell a BBC-nek azután, hogy közölték vele, hogy testvére csontjai kerültek elő.

Jane Francis, a Brit Antarktiszi Felmérés munkatársa, amelynek Dennis Bell is dolgozott, azt mondta, a férfi egyike volt azoknak a bátor embereknek, akik igen zord körülmények között hozzájárultak az Antarktisz felfedezéséhez. „Bár 1959-ben eltűnt, emléke tovább élt kollégái körében és a sarkkutatás örökségében” – tette hozzá a kutató.

Dennis Bell, becenevén „Tink” 1934-ben született. Eleinte a brit Királyi Légierőnél dolgozott meteorológusként, majd egy olyan expedícióhoz csatlakozott, amelynek célja az Antarktisz felmérése volt. Barátai beszámolója szerint Bell megszállottan olvasta Robert Falcon Scott naplóit – az egyik első kutatóét, aki csapatával elérte a Déli-sarkot, majd meghalt egy expedíció során 1912-ben. Több képes beszámoló is arról árulkodik, hogy Bell odavolt a szánhúzó husky kutyákért, két almot is felnevelt, amíg az Antarktiszon tartózkodott.

