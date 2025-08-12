Érezhetően enyhítene a menopauza tünetein? Van erre egy bizonyíthatóan jó étrend

Egy új tanulmány szerint az alacsony zsírtartalmú vegán étrend – függetlenül attól, hogy mennyire feldolgozott ételeket tartalmaz – jelentősen csökkentheti a hőhullámokat, valamint elősegítheti a fogyást a középkorú nőknél. Az amerikai Menopauza Társaság által végzett kutatás rávilágít a növényi alapú étkezés lehetséges egészségügyi előnyeire ebben az átmeneti szakaszban.

Mivel bizonyos növényi alapú étrendek jelentős mértékben feldolgozottak, a kutatók fel akarták mérni, hogy ez miként befolyásolja az étrend egyébként jótékony hatását. A szakemberek összesen 84 résztvevőt vettek be a vizsgálatba, majd véletlenszerűen osztották be őket két csoportba. Az egyik tagjai alacsony zsírtartalmú, szójababbal kiegészített vegán étrendet kaptak, a másik csoport viszont bármit ehetett a vizsgálat 12 hete alatt. Az étkezésekkel kapcsolatos feljegyzéseket egy algoritmus segítségével elemezték.

A vizsgálat arra jutott, hogy a növényi alapú étrend, különösen a szójababbal kiegészített étrend, csökkentheti a menopauza tüneteit. Más tanulmányok azonban arra jutottak, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek növelték a kalóriabevitelt és a súlygyarapodást a feldolgozatlan élelmiszerekhez képest. Az eredményeket a Menopause című szaklapban tették közzé.

A Menopauza Társaság szerint mindez azért van így, mert az ultrafeldolgozott élelmiszerek energiatartalma magasabb, vagyis méretükhöz képest több bennük a kalória. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyakran magas hozzáadott cukorot, egészségtelen zsíradékokat és nátriumot is tartalmaznak, miközben alacsony a rost és más, az egészség szempontjából fontos tápanyagtartalmuk.

Ezt szem előtt tartva arra is kíváncsiak voltak a kutatók, hogy az élelmiszerek feldolgozottságának mértéke miként befolyásolhatja a fenti eredményt. A szakemberek arra jutottak, hogy függetlenül attól, hogy mennyire feldolgozott egy élelmiszer, a növényi alapú étrend csökkenti a menopauza tüneteit. Azt találták, hogy 12 hét után a súlyos hőhullámok 92 százalékkal csökkentek a vegán csoportban, miközben a kontrollcsoportban nem volt szignifikáns változás.

Az eredmény szempontjából a legfontosabb különbség az jelentette, hogy az elfogyasztott élelmiszer állati vagy növényi eredetű volt-e. Ez megerősítette a kutatók azon feltevését, miszerint az állati és növényi eredetű élelmiszerek eltérően befolyásolják a testsúlyt, még akkor is, ha azok feldolgozottsága azonos mértékű. „Ez az eredmény jelentős hatással lehet arra, hogy milyen étrendet javasolnak a szakemberek a középkorú nőknek” – húzta alá a szervezet.

