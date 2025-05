Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a8ca9-9161-4e6b-bf53-18c4d7da72ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A projekt kiemelten fontos az indiai légierő számára, amelynek gépparkja főként orosz és volt szovjet repülőgépekből áll.","shortLead":"A projekt kiemelten fontos az indiai légierő számára, amelynek gépparkja főként orosz és volt szovjet repülőgépekből...","id":"20250527_India-Pakisztan-vedelmi-miniszter-lopakodo-vadaszgep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a8ca9-9161-4e6b-bf53-18c4d7da72ec.jpg","index":0,"item":"68fc7988-3a40-4bf4-9ea1-fa47aad5673e","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_India-Pakisztan-vedelmi-miniszter-lopakodo-vadaszgep","timestamp":"2025. május. 27. 11:50","title":"Lopakodó vadászgépet fejleszt India, hogy felvegye a versenyt Pakisztánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b","c_author":"Rossmann Magyarország","category":"brandcontent","description":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most sem kellett csalódnunk: így láttuk a Beauty Expo-t.","shortLead":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most...","id":"20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b.jpg","index":0,"item":"2cb80e0f-2374-47bf-96e5-1557abc8c854","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","timestamp":"2025. május. 27. 13:30","title":"Két nő, két nézőpont, két élmény: ilyen volt az év legnagyobb beauty-rendezvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben javuljon.","shortLead":"Gazdasági fellendülés és az infláció csökkenése nélkül nincs esély arra, hogy a magyar családok helyzete érdemben...","id":"20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"a13da374-f0ed-4580-886e-cd8c94f105b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Penzugyileg-egyre-rosszabb-helyzetben-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 28. 10:42","title":"Pénzügyileg egyre rosszabb helyzetben vannak a magyarok, az árrésstop pedig csak ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót a SpaceX.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a Starship űrhajó tesztje a legutóbbi két alkalom során, de most újból próbára teszi az űrhajót...","id":"20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"47b220c7-f1e3-4162-9305-59d04f613c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spacex-starship-urhajo-fejlesztes-tesztrepules","timestamp":"2025. május. 27. 15:03","title":"Kiderült, mi okozta a Starship űrhajó látványos robbanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","shortLead":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","id":"20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84.jpg","index":0,"item":"17092694-cd98-48de-93a5-1eb104c52774","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","timestamp":"2025. május. 28. 06:41","title":"2157 lóerő, villanymotor helyett egy brutális V12-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]