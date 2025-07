Havi 68 000 forintba kerül az új böngésző, ami akár be is vásárol ön helyett

Úgy tűnik, a mesterséges intelligenciára szakosodott cégek egy új területet is kiszemeltek maguknak: a böngészőpiacot. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI régóta dolgozik egy saját megoldáson, mely állítólag rövidesen megjelenhet. Kérdés, milyen hatással lesz ez a piacot uraló Chrome-ra, melyre épp az OpenAI vetett szemet – ehhez azonban a Google számára rendkívül kedvezőtlenül kell lezáruljon egy trösztellenes per.

A mesterségesintelligencia-piac éllovasa mellett egy másik jelentős szereplő, a Perplexity is saját böngészőt ad ki, ez azonban szerdán meg is érkezett – a Comet széleskörű elterjedésének azonban biztosan lesz egy komoly korlátja. Történetesen az, hogy nincs ingyen: a havi 200 dollárba, azaz körülbelül 68 000 forintba kerülő Perplexity Max díjcsomagra kell előfizetni hozzá. Később azonban mások is megkapják majd, meghívásos alapon.

Mint a The Verge cikkéből kiderül, a Comet alapértelmezett keresőmotorja (nem meglepő módon) a Perplexity, mely a webről nyert eredmények alapján tárja a válaszait az őt kérdező felhasználó elé. Emellett arra is képes, hogy az ön nevében vásároljon meg dolgokat, vagy foglaljon szállást – természetesen az instrukciói nyomán, nem csak úgy.

Heteken belül jön az új böngésző, és megváltoztatja azt, ahogyan most internetezik Az OpenAI már az utolsó simításokat végzi a saját fejlesztésű böngészőjén, amit a mesterséges intelligencia irányít. Mindez jelentősen befolyásolja azt, miként interneteznek majd a felhasználók.

A Comet egyébként a Chromium böngészőmotorra épül, mely például a Google Chrome és a Microsoft Edge mögött is dolgozik. A Perplexity keresője mellett a böngésző egy beépített MI-asszisztenst is kapott, ami hasonlóan működik, mint a Gemini a Chrome-ban – még „látja” is, mi van megnyitva a böngészőben, így képes értelmezni a képernyőn megjelenő dolgokat, és válaszolni az azzal kapcsolatos kérdésekre.

Perplexity

Az asszisztens a Comet oldalsávjában kapott helyet, és egy szöveg összegzése, valamint magyarázata mellett még egy meeting megszervezését, e-mail kiküldését, vagy a már említett vásárlást is rá lehet bízni. Később ez további funkciókat kap majd.

Az új böngésző egyelőre még csak Windows és macOS rendszereken érhető el, mobilon nem. Ugyanakkor megkönnyíti a Perplexity az esetleges átállást is: importálhatja bele a dolgait más böngészőkből.

