Biztos, hogy ingyenes az app, amit letöltött? Akkor most nézze meg még egyszer

Kizárólag ismert alkalmazásboltból, például az App Store-ból, a Google Play áruházból érdemes letölteni alkalmazásokat, és célszerű előzetesen elolvasni a felhasználói értékeléseket is. A GVH első tanácsában semmi új nincs, évek óta igyekszünk ezt kommunikálni mi is – az átverésekről érkező olvasói visszajelzések és hírek alapján viszont úgy tűnik, nem lehet ezeket elégszer hangsúlyozni.

Az alkalmazások letöltése előtt érdemes az adatvédelmi szabályzatról tájékozódni. A látszólag ingyenes okostelefonos appok gyakran adatvédelmi kockázatokat rejthetnek, vagy akár későbbi fizetési kötelezettséggel is járhatnak.

Fontos, hogy a felhasználók csak a működéshez feltétlenül szükséges engedélyeket adják meg, hogy a telepített alkalmazások csak a valóban szükséges információkhoz férhessenek hozzá. Az appokat és a mobilkészülék operációs rendszerét is érdemes naprakészen tartani, és frissíteni, a biztonsági javításokhoz való hozzáférés miatt.

A GVH szerint biztonságosabb, ha nem valamilyen külső fiókokkal jelenetkezünk be – gyakori a facebookos vagy Google-fiókos regisztrálási opció –, hanem e-mail címmel.

Érdemes időnként menni egy kört a készüléken, és a nem használt alkalmazásokat törölni.

A biometrikus azonosítással (ujjlenyomat olvasás, vagy arcfelismerés) mások nem férhetnek hozzá a készülékhez.

További biztonsági lépések között említi a GVH az olyan helymeghatározó alkalmazások engedélyezését, mint az Apple-féle Find My, illetve az androidos Find My Device, amelyek lopás esetén képesek a készüléket lokalizálni, zárolni és az adatokat törölni.

A versenyhivatal weboldalán a Gondolja végig higgadtan menüpont alatt olvashatók a GVH további tanácsai, egyébként nemcsak mobilos témákban.

