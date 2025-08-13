Miért nem lehet nyers csirkehúst enni, ha a steak lehet véres?

Ha valaki steaket rendel egy étteremben, akkor többféle elkészítési mód közül is választhat annak függvényében, hogy mennyire átsütve szeretné fogyasztani az ételét. Az internetezőkben azonban gyakran felmerül a kérdés, hogy ha a marhahúst meg lehet enni anélkül, hogy alaposan át lenne sütve, akkor a csirke esetében miért nincs ilyen lehetőség.

A kérdés a Redditet is megjárta, a választ pedig az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adta meg. A válasz nagyon röviden annyi: a nyers csirkehústól súlyos ételmérgezést lehet kapni.

A nyers csirke Campylobacter, Salmonella vagy Clostridium perfringens baktériumokkal lehet fertőzött. A főzés/sütés során ezek a kórokozók elpusztulnak, a nem megfelelő hőkezelés hatására azonban életben maradhatnak, az így elfogyasztott csirkehús pedig komoly emésztőrendszeri megbetegedéseket okozhat.

„A fertőzés veszélye akkor is fennáll, ha az ember nem közvetlenül a nyers csirkehúst fogyasztja el, hanem olyan ételeket és italokat, amelyek érintkezhettek azzal”

– idézte a CDC magyarázatát az IFLScience.

Akár az egyszerű paradicsomlé is elpusztíthatja az emberre halálos baktériumot Akár az egyszerű paradicsomlé is elpusztíthatja az emberre halálos baktériumot, a hastífuszt okozó Salmonella typhit – derítették ki amerikai kutatók.

A marha steak ezzel szemben nyersebb formában is fogyasztható, mert egyetlen izomdarabról van szó. Ez a gyakorlatban annyit tesz: a vágás során a baktériumok legfeljebb a külső részén tapadhatnak meg, és nem jutnak be a hús belsejébe. A megfelelő hőkezelés így elpusztítja a külső részen lévő baktériumokat, aminek köszönhetően az étel biztonsággal fogyaszthatóvá válik.

A csirke húsa ugyanakkor porózusabb, vagyis a kórokozók mélyebbre juthatnak benne, így a felszínének hőkezelése nem sterilizálja azt.

A szint marhából készülő tatár bifsztek esetében persze a hőkezelés szóba sem jön, arról nem is beszélve, hogy még nyers tojást is tartalmaz. Itt az egyetlen lehetőség a fertőzés elkerülésére, ha friss alapanyaggal dolgozik az ember, és az megbízható forrásból származik. Balesetek azonban még ilyen esetbe is történhetnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.