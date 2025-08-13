Korlátozták a Telegram- és a WhatsApp-hívásokat Oroszországban

Részlegesen korlátozták Oroszországban a Telegram és a WhatsApp alkalmazásokon keresztül történő hívásokat – közölte szerdán az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzorn. „Közöljük, hogy a bűnözés elleni küzdelem érdekében és a bűnüldöző szervek rendelkezéseinek megfelelően intézkedések történnek a külföldi üzenetküldő alkalmazásokon keresztül történő hívások részleges korlátozására. Ezek funkcióira vonatkozóan azonban egyéb korlátozások nem lesznek” – olvasható a tájékoztatásban.

A bűnözők az orosz belügyminisztérium szerint a leggyakrabban a Telegramot és a WhatsAppot használják fel csalásra, zsarolásra, valamint emberek diverziós vagy terrorista tevékenységekbe való bevonására. Az alkalmazások tulajdonosai rendre figyelmen kívül hagyták az orosz hatóságok azon követelését, hogy lépjenek fel az ilyen visszaélésekkel szemben – tette hozzá a minisztérium.

Anton Nyemkin, az orosz alsóház információpolitikai bizottságának tagja a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta: az intézkedésre a telefonos és internetes csalások elleni védelem érdekében volt szükség.

Sajtójelentések szerint a Telegram- és a WhatsApp-hívások már hétfő óta akadoznak Oroszországban.

Nemrégiben az orosz Forbes magazin kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a négy legnagyobb távközlési szolgáltató (az MTSZ, a Megafon, a Beeline és a Tele2) kérte még május végén a külföldi üzenetküldő alkalmazásokon keresztül indított hívások blokkolását. Indoklásuk szerint egy ilyen lépéssel meg lehetne előzni az appok esetleges teljes letiltását, „mert így eloszlanának a biztonsági szervek főbb aggályai”.

A Telegrammal nem csak az oroszoknak van bajuk: a közösségi médiafelület alapítóját, Pavel Durovot tavaly őrizetbe vették a francia hatóságok, amiért a szolgáltató nem volt hajlandó moderálni a bejegyzéseket, és a hatóságokkal is megtagadta az együttműködést, miközben a Telegramon nem csak a drogüzlet, hanem a pedofília és a terrorizmus is virágzott.

Persze akkor még Moszkva a szólásszabadság elszánt védelmezőjeként szólt hozzá a diskurzushoz, ám a mostani lépés mögött ennek az ellenkezője húzódhat meg. Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy az orosz kormánynak a Telegram mellett ma már a WhatsApp is szúrja a szemét, és helyette egy állami tulajdonú csevegőalkalmazás használatára szeretnék rászoktatni az oroszokat.