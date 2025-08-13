20 év börtönt kaphat az a két kínai állampolgár, akik minden tiltás ellenére csempésztek ki chipeket az USA-ból

Két kínai állampolgárt – az egyikük illegális bevándorló – tartóztattak le az Egyesült Államokban a napokban szövetségi büntetőfeljelentés alapján. A vádlottak több tízmillió dollár értékben, mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásokban használt érzékeny mikrochipeket juttattak el Kínába – áll az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleményében.

A CNBC-nek eljuttatott büntetőfeljelentés szerint a tiltott szállítmányok között voltak az Nvidia H100 általános feldolgozóegységei is, amelyek az amerikai chipgyártó egyik legmodernebb, mesterséges intelligencia alkalmazásokban használt chipjei.

A vádirat szerint a két férfi röviddel azután hozta létre az ALX Solutions nevű céget, hogy a Kereskedelmi Minisztérium engedélyhez kötötte a szóban forgó áruk exportját. A bűnüldöző szervek átkutatták cég irodáját, lefoglalták a férfiak telefonjait, amelyeken terhelő kommunikációra utaló jeleket találtak a vádlottak között, beleértve azt is, hogy az érzékeny chipeket Malajzián keresztül Kínába szállították az amerikai exporttörvények megkerülésével.

A vádak szerint az ALX Solutions soha nem kapott kifizetéseket azoktól a szervezetektől, akiknek állítólag az árukat értékesítette, ezzel szemben viszont „számos kifizetést” kapott hongkongi és kínai vállalatoktól, köztük egy egymillió dollár értékűt 2024 januárjában. A 2024 decemberi szállítmányt állítólag úgy címkézték fel, hogy abban a szövetségi törvények és rendeletek hatálya alá tartozó GPU-k vannak, miközben valójában licenc nélküli GPU-król volt szó.

Bár a közlemény nem részletezte a chipek típusát, azonban az a kitétel, amelyik arra utal, hogy az áramkört „egy nagy teljesítményű MI-chipek gyártója” készítette, emellett „a piacon elérhető legerősebb GPU-chipként” emlegeti, illetve, hogy „kifejezetten MI-alkalmazásokhoz tervezték”, valószínűsíti, hogy az Nvidia H100-ról vagy a B200-ról lehet szó.

A két feltételezett elkövetőt az exportellenőrzési reformtörvény megsértésével vádolják, és amennyiben valóban bűnösnek találják őket, akár 20 évnyi börtönbüntetésre is számíthatnak. A vádemelési javaslatot szeptember 11-re tűzték ki.

