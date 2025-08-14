Átnézték a műholdas adatokat, olyan ásványt találtak a Marson, amit még soha sehol nem láttak eddig

Könnyen lehet, hogy egy eddig soha nem látott ásványt fedeztek fel a tudósok a Marson. A Nature Communications című tudományos lapban megjelent publikációban a SETI Intézet kutatói egy szokatlan vas-hidroxiszulfát vegyület felfedezéséről írtak a Valles Marineris környékén – a Mars egyenlítője mentén található hatalmas szakadéknál. Ez egy olyan terület, amelyről a kutatók azt gyanítják, hogy egykor víz folyt ott, az új ásvány pedig izgalmas információkkal szolgálhat arról, hogy milyen természetes erők formálták a bolygó felszínét. Illetve, hogy volt-e virágzó élet a Marson.

A kén a Marson és a Földön is egyaránt meglévő elem, ami más elemekkel együtt szulfátok formájában ásványokat képez. Ezek az ásványok könnyen oldódnak vízben, ám a Földdel ellentétben a Marson nagyon hosszú ideje uralkodik a szárazság, így a szulfátok ennek köszönhetően túlélhettek. A kutatók azért úgy vélik, az ásvány tanulmányozása fontos információkat tárhat fel a Mars korai történetéről.

Ősi víz jelenlétére utal egy nagyon furcsa szikla, amit most talált meg a NASA a Marson Mintha egy megkövesedett korallt fotózott volna le a NASA Curiosity nevű Mars-járója, ám a NASA tudósai szerint ennél egyszerűbb dologról van szó.

A kutatók a Valles Marineris közelében található szulfátban gazdag területeket vizsgálták. Különösen aok a régiók érdekelték őket, amelyek spektrális adatai a műholdas megfigyelések során eltértek a szokásostól. Az egyik területen réteges polihidrát-szulfát lerakódásokat találtak, alattuk monohidráttal és vas-hidroxi-szulfátokkal.

A szakemberek megpróbálták ezeket laboratóriumi körülmények között előállítani, és arra jutottak, hogy a Marson található vas-hidroxiszulfát csak oxigén jelenlétében keletkezhetett, és hogy a vegyület előállításához szükséges reakció során víz keletkezik. Emellett az is kiderült, hogy mindehhez magas hőmérséklet szükséges, ami vulkáni aktivitást feltételez.

A vizsgálat során azt is megállapították, hogy a szerkezete és termikus tulajdonságai alapján egy teljesen új ásványról lehet szó. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: a Földön is meg kell találni az anyagot, hogy hivatalosan is új ásványként lehessen róla beszélni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.