Ősi víz jelenlétére utal egy nagyon furcsa szikla, amit most talált meg a NASA a Marson

Miközben a Mars-járók folyamatosan szelik a kilométereket a vörös bolygó felszínén, időnként küldenek egy–egy olyan képet a Földre, amin egy furcsa szikla látható. Talált már olyat, aminek felszínén több száz gömbszerű képződmény látható, de lehetett már látni olyat is, ami egy megkövült tollra hasonlított.

Most ismét egy ilyen szikláról készített és küldött haza képet a NASA Curiosity nevű Mars-járója, ami első ránézésre olyan, mintha egy megkövült korall lenne. Természetesen nem az – hiszen az egyúttal azt is jelentené, hogy volt élet a vörös bolygón –, hanem egy olyan szikladarab, ami a természetes erők hatására lett olyan, amilyen.

„A Curiosity számos ehhez hasonló apró képződményt talált, amelyek évmilliárdokkal ezelőtt alakultak ki, akkor, amikor még folyékony víz volt a Mars felszínén” – magyarázza a NASA. A víz oldott ásványi anyagokat szállított a kőzet repedéseibe, majd miután kiszáradt, a megkeményedett ásványok maradtak csak hátra. A szél évezredek alatt aztán szépen lassan elkoptatta ezt, így végül kialakult a most megörökített formája.

NASA

Hogy egykor lehetett-e élet a Marson, azt továbbra sem tudni, az viszont mostanra már biztos, hogy folyékony víz volt a felszínén. Ez alakította nemcsak a Mars felszínét – tavakat, folyómedreket vájva bele –, hanem azokat a sziklákat is, amelyek például a Jezero-kráterben találhatók.

A Marson ma is van víz a felszínen és alatta jég formájában, ám a bolygó túl hideg ahhoz, hogy ez folyékony formában legyen a felszínen.

Hogy pontosan hová tűnt a víz a Marsról, azt a mai napig nem lehet tudni. Az egyik elmélet szerint a Földnél gyengébb gravitáció és vékonyabb légkör miatt a vízgőz lassan az űrbe szökött, míg egy másik elmélet szerint a víz csapdába esett a Mars belsejében, és leszivárgott a kéregbe. Ezt az elképzelést alátámasztja az a feltételezés is, hogy a NASA már leállt műszere, az InSight adatai alapján óceán lehet a mélyben – írja az IFLScience.

Biztosat azonban csak a további vizsgálatok után lehet mondani majd.

