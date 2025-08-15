Elég egy mondatot felolvasni, hogy kiderüljön a Parkinson-kór

Egykor gyakorlásnak indult az írást tanuló angol gyerekek számára egy olyan mondat (The Quick Brown Fox Jumps over the Lazy Dog), amelyben az angol ábécé összes betűje szerepel. Mára egészen másra is felhasználható ez a mondat, a mesterséges intelligencia például meglepő következtetéseket vonhat le abból, hogyan olvassa fel valaki e szavak egymásutánját.

A Rochesteri Egyetem kutatói felfedezték, hogy a beszédminták finom változásai már a Parkinson-kór megjelenése előtt jelezhetik a későbbi remegést és a merev mozgásokat. Ennek alapján az általuk fejlesztett MI-rendszer elemzi a hangminőséget, a ritmust és a kiejtést, amikor az emberek ezt az ismerős mondatot felolvassák. A kutatók 1306 embertől (392 Parkinson-kóros és 914 nem Parkinson-kórostól) gyűjtöttek felvételeket otthonokban, klinikákon és gondozóintézményekben.

A mesterséges intelligencia nem arra koncentrált, hogy mit mondanak az alanyok, hanem arra, hogy ezt hogyan teszik. A rendszer három nagy teljesítményű beszédfelismerő technológiát (WavLM, ImageBind és Wav2Vec 2.0) kombinált, amelyek mindegyikét hatalmas mennyiségű emberi beszédadattal képezték ki. Egy olyan új architektúrát is kifejlesztettek, amelyik ötvözi e modellekből származó információkat, így olyan hangmintákat tudtak észlelni, amelyek az emberi fül számára érzékelhetetlenek, de jellemzők a neurológiai elváltozásokra – magyarázza a StudyFinds.

A kísérlet egyébként nem igényelt laboratóriumi környezetet, a résztvevők számítógépet, egy web alapú platformot és mikrofont használva olvasták fel a szóban forgó mondatot. A mesterséges intelligencia automatikusan elemezte a beszédjüket a Parkinson-kórhoz kapcsolódó jellemzők után kutatva.

Összességében a mesterséges intelligencia jobban teljesített, mint sok igazi orvos. A nem szakorvosok az esetek körülbelül 73,8 százalékában diagnosztizálják helyesen a Parkinson-kórt, míg a mozgásszervi rendellenességekkel foglalkozó szakembereknél 79,6 százalékos a pontosság. Összehasonlításképpen: a mesterséges intelligencia rendszer 85,7 százalékos pontosságot ért el a belső tesztadatbázisán.

A kutatók nem találtak statisztikailag szignifikáns eltérést nem, életkor vagy etnikai hovatartozás szerint. A mélyebb hibaelemzés azonban bizonyos csoportokban – különösen az idősebb nőknél és az átmeneti korosztályba tartozó férfiaknál – magasabb téves osztályozási arányokat tárt fel, ami olyan területekre utal, ahol van még mit javítani a modell teljesítményén.

A módszer kétségtelen előnye, hogy elméletileg bárki számára elérhető, aki rendelkezik internet-hozzáféréssel, bár ennek stabilnak kell lennie. Aki apró beszédváltozásokat tapasztal, akár otthon is elvégezheti a szűrést, és ha esetleg aggasztó eredményeket kap, akkor orvosi kivizsgálást kérhet.

Az, hogy a MI által nyújtott eredmény nem százszázalékos, azt jelenti, hogy szűrőeszközként jobban működik, mint végleges diagnosztikai tesztként. Azt is látni kell, hogy a technológia jelenleg csak angolul beszélőknél működik, ami korlátozza a globális használatot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.