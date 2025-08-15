1700 forintból meg lehet oldani: vége a gyakori sebkötözésnek, ez a kütyü figyelheti a sebgyógyulást

Ezúttal is a Bluetooth-kapcsolat segít abban, hogy távolról figyeljenek valamit, jelen esetben a sebek gyógyulását. Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói egy olyan viselhető, sebfigyelő eszközt fejlesztettek, ami feleslegessé teheti a gyakori kötéscserét és csökkentheti a fertőzés kockázatát azzal, hogy mutatja a sebgyógyulással kapcsolatos legfontosabb élettani jellemzőket.

Olyan kritikus biomarkerekről van szó, amelyek tájékoztatást adnak a gyulladás állapotáról, illetve az esetleges fertőzés megjelenéséről. Peter Francis Mathew Elango vezető kutató elmagyarázta, hogy az eszköz miniatürizált szenzorokat tartalmaz, amelyek képesek érzékelni a gyulladást, a hőmérsékletet és a pH-szintet. A megemelkedett hőmérséklet például fertőzésre utalhat, míg a pH-változások segíthetnek meghatározni a seb gyógyulási szakaszainak alakulását. Erre a monitorozásra pedig nagy szükség van, hiszen a gyógyulás hagyományos vizuális ellenőrzése megzavarhatja a regenerációt és késleltetheti az időben történő kezelést.

Az innováció alapját egy, a RMIT Egyetem által szabadalmaztatott nagy ellenállású, szilíciumalapú technológiai platform képezi. Ez rugalmas érzékelőket tartalmaz, amelyek a kötszerek alatt a sebre vagy seb mellé helyezhetők.

RMIT Egyetem/Will Wright

A sebmonitorozó eszközt a sebkezelés során felmerülő körülmények szimulálásával tesztelték. Az érzékelőt egy emberi karra helyezték, hogy kipróbálják, jól illeszkedik-e az ívelt felülethez. Az újdonság alkatrészei biokompatibilisek és zökkenőmentesen bevonhatók a meglévő gyártási munkafolyamatokba, így – állítják a kutatók – nagy mennyiségben gyártva potenciálisan akár öt dollár alá csökkenthető az egységenkénti költség. Ez az alacsony ár pedig lehetővé teszi, hogy – amennyiben beválik – használhassák az egészségügyi rendszerek mind a fejlett, mind a fejlődő régiókban.

A kutatók most készen állnak arra, hogy a sebfigyelőt ipari partnerekkel együtt fejlesszék tovább a konkrét klinikai vizsgálatokra.

