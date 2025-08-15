A tintahaltól csenték az ötletet: így válhatnak láthatatlanná az amerikai katonák a drónok előtt

A tintahalak vizsgálata kedvelt elfoglaltság a Kaliforniai Egyetemen (UC Irvine) kutatóinak köreiben. Pár éve jól szigetelő csomagolóanyagot készítettek belőle, nemrégiben pedig egy olyan „védőpajzsot”, ami képes becsapni a katonákat kutató drónokat.
A DARPA és az amerikai légierő által finanszírozott projekt az atlanti tintahalakat tette górcső alá, miután fölöttébb érdekesnek találták, hogy a tintahal gyorsan és visszafordíthatóan tud átváltani átlátszóról színesre. Az ilyen állatok köpenye fényvisszaverő sejtekkel, úgynevezett iridoforokkal (vagy iridocitákkal) van tele. Mikor 3D-mikroszkópos felvételeket készítettek erről a köpenytől, minden egyes iridofor belsejében szorosan összetekeredett, reflektin fehérjeoszlopokat láttak. Ezek finomhangolják a bejövő fény szóródását, lehetővé téve a gyors színváltást. A csapatnak, az oszlopok csavarodásának és egymáshoz való illeszkedésének feltérképezésével, sikerült a tintahal gyors színmodulációjának eddigi legrészletesebb magyarázatát adni.
Ezen ismeretekre építve a kutatók egy rugalmas kompozitot, amely utánozza és kiterjeszti a tintahal optikai tartományát. Nyújtás, hajlítás vagy a környezet változása hatására a kompozit megjelenése változhat a látható és infravörös tartományokban, így alkalmassá válik adaptív álcázáshoz, multispektrális kijelzőkhöz, intelligens textíliákhoz és hőszigetelő bőrökhöz – olvasható a UC irvine honlapján.
Ezek a biológiailag ihletett anyagok túlmutatnak az egyszerű statikus színszabályozáson, mivel dinamikusan képesek módosítani megjelenésüket a látható és infravörös hullámhosszakon a környezeti vagy mechanikai ingerekre reagálva” – mondta Aleksandra Strzelecka, a tanulmány társszerzője. Azt is hozzátette, hogy ugyanezek a tervezési elvekre építve olyan eszközök is készíthetők, mint a lézerek és száloptikai szűrők, fotovoltaikus bevonatok és kémiai érzékelők. És persze olyan álcázási megoldások, amelyek a színváltozással és a hővisszaverő képességgel becsaphatják a katonákat kereső drónokat.
A kutatók úgy vélik, épp hogy csak elkezdték kapargatni a felszínt a lábasfejűek által inspirált hangolható optikai anyagok terén.
Cikkünk nyitóképe illusztráció. Egy FLIR hőkamerával szerelt DJI drón képe látható rajta.