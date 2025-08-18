Elhomályosíthatja a fotóit az Android, de ez nem hiba, hanem egy fontos új funkció

Fontos biztonsági funkció futott be az Android alapértelmezett üzenetküldőjéhez: a Google Üzenetek (Messages) alkalmazás megkapta azt a képességet, amellyel elhomályosíthatja a meztelen fotókat.

Mint a 9to5Google kifejti, az új eszköz maga képes észlelni a meztelenséget ábrázoló képeket, és el is homályosítja azokat. A használatához elengedhetetlen, hogy be legyen jelentkezve a Google-fiókjával az alkalmazásba – azt ugyanakkor hangsúlyozza a cég, hogy a fotó elemzése/észlelése az eszközön magán történik, tehát a fotók nem lesznek feltöltve semmilyen szerverre.

Az új funkció a következőket teszi lehetővé:

a Google Messages alkalmazásban a meztelenséget ábrázoló képek észlelése és elhomályosítása;

figyelmeztetés aktiválása, ha meztelenséget ábrázoló képet próbál fogadni, küldeni vagy továbbítani;

források biztosítása, amelyekben segítséget talál, ha ilyen típusú tartalmat kap;

küldő tiltása.

Dönthet ugyanakkor úgy is, hogy megnyitja az adott fotót, vagy teljesen el is vetheti. Az eszköz akkor is szól, ha küldeni készül ilyen jellegű fotót – figyelmezteti a kockázatokra, és meg kell erősítenie egy újabb lépésben, ha mindenképpen elküldené.

képernyőkép / HVG

Az újdonság a kiskorúak eszközein alapértelmezetten be van kapcsolva, és ha egy szülő felügyeli a készüléket, egy gyerek nem is tudja deaktiválni. Más esetben azonban igen. Az újdonság ki- és bekapcsolása a Messages-beállítások – Védelem és biztonság – Kényes tartalomra vonatkozó figyelmeztetések kezelése pontban lehetséges.

Ha önnél még nem jelent meg az újdonság, érdemes lehet frissíteni az alkalmazást a Play Áruházban.

