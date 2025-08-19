Bemondta a Google: itt építi meg az első atomreaktorát

Az elmúlt években – de különösen a mesterséges intelligencia megjelenése óta – a legnagyobb technológiai vállalatok által felvázolt jövőképben megjelentek az atomerőművek. A cégek egyfelől csak így tudják biztosítani, hogy kellő mennyiségű energia álljon rendelkezésre a szolgáltatások üzemeltetéséhez, másrészt enélkül nem tudnák megvalósítani a zöldítésre vonatkozó terveiket. Atomerőműben gondolkodik a Microsoft, a Meta és a Google is.

Utóbbi nemrég együttműködési megállapodást kötött az amerikai Kairos Power nevű startup céggel, amely 2035-ig összesen hét darab kis moduláris reaktort épít a cég számára. A vállalat most ebben a projektben lépett egyet előrébb, kiderült ugyanis, hogy az első nukleáris reaktor telephelye a Tennessee állambeli Oak Ridge-ben épül majd meg. Ez lesz a Hermes 2, amely 50 megawatt energiát biztosít a Google számára.

A korábban megkötött megállapodás egyébként összesen 500 MW-ról szól, ami több kis moduláris reaktor (SMR) összesített teljesítménye lesz. Ezek a Tennessee államban található Montgomery megyei, valamint az Alabama államban található Jackson megyei adatközpontok energiaellátását biztosítják majd. A Hermes 2 várhatóan 2030-ban kezdi meg működését.

Az egyelőre nem világos, hogy a Google mennyit fizet azért, hogy hozzájusson az 500 MW-hoz.

