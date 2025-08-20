Jobboldali a partnere, miközben ön balra húz? Van már arra válasz, milyen konfliktusokra számíthat

Egyes becslés szerint az Egyesült Államokban az emberek mintegy harmada van romantikus kapcsolatban olyan partnerrel, aki nem osztja politikai nézeteit, és nagy valószínűséggel a magyar helyzet is hasonló lehet. A mai légkörben, ahol a demokraták és a republikánusok (vagy idehaza a magukat jobb- és baloldaliaknak vallók) nehezen tudnak szót érteni egymással, és a véleményük is megoszlik a médiumok hitelességéről, hogyan döntik el a különböző politikai nézőpontú párok, hogy melyik műsort kövessék? És hogyan befolyásolják ezek a döntések a politikai kérdésekről folytatott vitáikat és általában véve kapcsolatukat?

Mindenképpen érdekes kérdések ezek, és létezik is rájuk tudományos igénnyel megtalált válasz. Az az Illinois-i Egyetem kutatói 67 olyan személlyel készítettek mélyinterjút, akik partnereinek politikai nézetei eltértek a sajátjuktól. Az interjúalanyokat közösségimédia-hirdetésekkel toborozták, és minden párból csak az egyik taggal készítettek interjút, hogy a résztvevők nyugodtan beszélhessenek anélkül, hogy attól tartanának, hogy befolyásolják a kapcsolatukat. A megkérdezettek magánéletének védelme érdekében a vizsgálat során álneveket használtak.

Egy 46 éves virginiai nő, akit „Wendyként” említettek a tanulmányban, még első elnöki ciklusa előtt Donald Trumpot támogató republikánus volt. Barátja, akivel már két éve volt együtt, az akkori ellenfél Hillary Clintonra szavazott. Wendy elmondta, hogy ő és párja kompromisszumot kötöttek azzal kapcsolatban, hogy mikor és melyik hírműsort nézik a televízióban, Wendy a reggeli órákban dönt, délután pedig a barátja preferenciái élveznek elsőbbséget. Mivel a pár egyáltalán nem értett egyet Trump akkori elnökkel kapcsolatban, a tévéhíradók közös nézése súrlódásokat szült, különösen akkor, amikor Wendy úgy érezte, túl sok negatív tudósítás van Trumpról, amit el akara kerülni. Sőt, a Trumpról szóló negatív hírek sértődékenyebbé tették Wendyt azzal kapcsolatban, ahogy barátja kritizálja kedvenc jelöltjét és személyesen őt is.

„Nem a test a legfontosabb, hanem a világlátás” – ideológiai alapú magyar társkereső indult, háttérben egy ismerős névvel Kevés dolog osztja meg úgy a magyarokat, mint a politika, ami most már a társkeresőbizniszre is kihat. Erre épít legalábbis a JobbRandi és a BalRandi, amelyet ugyanaz a cég üzemeltet, a háttérben pedig egy visszás társkeresőiről ismerős név sejlik fel. A két randioldal a politikai hovatartozást, Gyurcsány Ferencet és a homofóbiát is mozgósítja, hogy partnert találjon a felhasználóknak.

Más párok közös médiát kerestek, megint mások szándékosan úgy döntöttek, hogy önállóan fogyasztanak híreket, akár külön helyiségben, akár úgy, hogy a közösségi média hírfolyamait külön-külön eszközön. Olyanok is voltak, akik a partnerükkel olyan műsorokat néztek, amelyeknek nem volt közük politikai nézeteikhez, az egyéb hírforrásokat pedig külön használták.

Amikor a hírek elkezdtek negatív hatással lenni néhány résztvevőre és a kapcsolataikra, akkor úgy döntöttek, hogy teljesen elkerülik a híreket, és felhagynak a cikkek vagy videók egymással való megosztásával, mert ez feszültségeket váltott ki, amelyek befolyásolták érzelmi intimitásukat. Viszont az is kiderült, hogy azok közül, akik a hírkerülést választották, néhányan a kapcsolatukon belüli felfokozott konfliktusokról vagy mentális egészségügyi problémákról, például a szorongásról számoltak be.

Az ellentétes politikai meggyőződést valló pároknak „különösen nehézzé váltak” a látszólag hétköznapi döntések a médiafogyasztással kapcsolatban – áll a kérdést boncolgató korábbi tanulmányban. „Politikai nézeteik sok kihívást jelentenek számukra. Nehéz eldönteniük, hogy melyik médiumot válasszák, és hogy együtt vagy külön-külön tegyék. A megkérdezettek úgy vélték, hogy ha egy eredendően politikai hírre kattintottak, vagy kiválasztottak egy hírcsatornát, megosztottak egy cikket vagy videót, az egyúttal azt is jelentette, hogy szándékosan késztették partnerüket politikai nézetkülönbségük felismerésére.

A hírek olyan nézeteltéréseket, konfliktusokat váltottak ki a partnerek között, amelyek egyébként fel sem merültek volna. A viták különféle módokon alakultak ki, beleértve a hírforrásokkal és a tartalommal kapcsolatos nézeteltéréseket, amire még akkor is sor kerülhetett, amikor az egyik személy nem reagált olyan intenzíven, mint a partnere, amikor az utóbbi olyan híreket osztott meg, amelyeket zavarónak vagy riasztónak talált – magyarázza a szakember. Az ilyen konfliktusok gyakran arra késztették az egyéneket, hogy nagyobb kontrollra törekedjenek hírfogyasztásuk felett, ami egy megerősítő folyamat, és rávilágít arra a zavaros rendre, ahogyan az egyének egyszerre navigálnak a hírek és a kapcsolatok között a mai demokráciákban.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.