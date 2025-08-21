Önből is DJ-t csinál a Spotify új funkciója

Új funkcióval jelentkezett a Spotify, ami lehetővé teszi, hogy az ember a saját DJ-je legyen. A Mix nevű újdonságnak köszönhetően a felhasználók szünet nélkül válthatnak át egyik zeneszámról a másikra, beállíthatják, hogy a két zene mennyire csússzon össze, de a hangerő, valamint a különböző, a hangzást módosító beállításokat is meg lehet vele tenni.

Az újdonság a felhasználó által készített lejátszási listáknál jelenik meg Mix néven, az új fület az eszköztáron kell keresni, közvetlenül a lista első dala feletti sorban.

Spotify

Az újdonság egyelőre a Spotify Premium előfizetői számára érhető el az alkalmazás beta változatában. A Mixet lehet automata üzemmódban használni – ekkor a rendszer állítja be a keverést –, vagy manuálisan, ahol aprólékosabb módon lehet testre szabni a beállításokat.

A keverés elmenthető, megosztható, sőt, az ismerősökkel közösen is szerkeszthető. Akinek pedig már nincs rá szüksége, az egyetlen gombnyomással ki is tudja azt kapcsolni.

