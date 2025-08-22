Az Ersténél van? Akkor figyeljen – szinte mindenki bankkártyáját lecserélik, mutatjuk a teendőket

Ha az Erste ügyfele, szinte biztos, hogy a következő időszakban önt is érinti a bank kártyacsere-programja: a pénzintézet ugyanis teljesen megválik a MasterCard kártyáitól, melyeket eddig széles körben kínált.

A folyamat lezárultával mindenki, függetlenül a számlája típusától, Visa kártyával fog rendelkezni. Az Erste tájékoztatása szerint a csere teljesen ingyenes, de azért igényel némi közbenjárást. Fontos ugyanakkor, hogy saját tapasztalataink szerint nincs általános időpont, a bank több hullámban végzi el az átállást – van, akinél már megtörtént, ilyen jelen sorok szerzője is. Sokakat azonban még csak most kezdett tájékoztatni az Erste a teendőkről.

Az első lépés egy személyre szabott tájékoztató levél (postán, de online üzenetként is), melyben kérik, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a leírt határidőig megváltoztathatja a George-ban, vagy telefonon, esetleg egy bankfiókban. Fontos, hogy olyan cím legyen megadva, ahol valóban át tudja majd venni az új kártyáját.

Ezután, a vázolt határidőig kiküldi a bank az új betéti- vagy hitelkártyáját, de ezt még nem tudja azonnal használni – aktiválni kell. Erre két mód van:

Az első vásárlásnál helyezze be a kártyát a terminálba, és adja meg a régi kártyája PIN-kódját – ez ugyanis a cserével sem változik meg. Hitelkártyánál csak ezt az aktiválási módot tudja használni.

A normál bankkártyát úgy is aktiválhatja, hogy bedugja egy Erste ATM-be, és pénzt vesz fel, vagy csak lekérdezi az egyenlegét.

Az online és az érintéses fizetés csak az aktiválás után működik, ekkor jelenik meg az új kártya a George-ban is – így digitalizálni is csak ezután tudja a digitális pénztárcájában (Google Pay / Apple Pay). A régi kártyája az új aktiválásának pillanatában megszűnik.

Tapasztalataink szerint az Erste kimondottan sok időt hagy a kiküldött kártya aktiválására. Ha a megadott határidőig nem végzi el ezt, a bank központilag letiltja a régi kártyáját, és az újat már muszáj lesz aktiválnia, ha szeretne fizetni.

A kártyacsere független a régi kártyáján feltüntetett lejárati időtől, ha a bank szól, akkor mindenképpen elvégzik a cserét. Amennyiben vannak digitális előfizetései (Netflix, Spotify stb.), érdemes mindenhol átírni a kártyaadatait.

További információkat az Erste kapcsolódó tájékoztató oldalán talál.

