Kötelező lesz telepíteni minden okostelefonra egy állami kémappot Oroszországban

Szeptembertől minden Oroszországban értékesített okostelefonra és táblagépre telepíteni kell a Max nevű, államilag támogatott kommunikációs alkalmazást – rendelte el az orosz kormány a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

A Maxot – ami nem keverendő össze a hasonló nevű, több átmárkázáson átesett streamingszolgáltatással – a WhatsApp riválisának szánja Moszkva, a cél ugyanis az lehet, hogy kiszorítsák az oroszok 68 százaléka által használt szolgáltatást. Ráadásul a tulajdonosa, a Meta „szélsőséges szervezetnek” számít az országban.

A döntés akkor született, amikor Moszkva épp nagyobb ellenőrzést kíván gyakorolni az internet felett. Anton Gorelkin, az orosz állami Duma informatikai bizottságának helyettes vezetője júliusban már kijelentette: „itt az ideje, hogy a WhatsApp felkészüljön az orosz piac elhagyására”.

A Max nem csupán egy kommunikáció platform, állami szolgáltatások is integrálva vannak bele, és összességében az orosz kormány kritikusai szerint kémprogramról van szó. Az applikáció számon tart minden üzenetet, videóhívást, mobilfizetést vagy belépést a közösségi hálóra, illetve azt, hogy kormányzati szolgáltatásokat vesz igénybe.

Oroszországban épp most készülnek kihúzni a szabad internet dugóját, az is büntetést kaphat, aki ukrán dalokra keres rá A Pussy Riot mellett az Ukrajnát éltető dalokra történő kereséssel is bírságot kaphatnak hamarosan az oroszok, ha elfogadnak egy új törvénytervezetet.

A Reuters szerint az orosz állami média állítja: hamisak azok a vádak, hogy a Max egy kémalkalmazás lenne. Egyúttal azt is hangsúlyozzák, hogy nem kér hozzáférést annyi felhasználói adathoz, mint a WhatsApp vagy a Telegram.

Emellett szeptember 1-től kötelező lesz az iPhone-okra is előre telepíteni a RuStore nevű orosz alkalmazásboltot, ami már most is ott van az androidos készülékeken. És végezetül: január 1-től az összes, Oroszországban eladott okostévén ott kell legyen a LIME HD TV nevű app, ami az állami tévécsatornák ingyenes nézését teszi lehetővé – a cél propaganda terjesztése lehet.

